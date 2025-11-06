軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

NPB福岡軟銀鷹積極爭取味全王牌徐若熙加盟，據日媒5日報導，雙方近日已在福岡市內進行極秘接觸，並計畫於今（6日）安排徐若熙參觀球團主場福岡巨蛋以及位於福岡縣筑後市的二軍訓練基地，全面展示軟銀引以為傲的高規格設施，展現誠意。

徐若熙於本季結束後行使海外自由球員（FA）資格，隨即成為各國職棒市場的熱門目標；包含日本多支球團以及美國職棒球隊都對他展現濃厚興趣，爭奪戰恐將白熱化，此番軟銀搶先動作，可視為在這場「徐若熙之戰」中率先出手，意圖明確。

徐若熙以最速158公里的火球聞名，是味全龍2020年選秀第一指名入團的王牌投手；儘管職業初期曾因右手肘手術而受困於傷勢，但他憑著穩定的控球與強勢的球威，在2023年帶領球隊奪下台灣大賽冠軍並獲選MVP，實力獲得肯定。

2025年球季他出賽19場，繳出5勝7敗、防禦率2.05的優質表現，並在114局中飆出120次三振，三振能力驚人，持續展現成長曲線。

軟銀育成本部長兼球探部長永井智浩多次親赴台灣觀察徐若熙，他給予高度評價：「他的球有極佳的爆發力，變化球組合成熟，具備明年直接進入輪值的實力，只需再加強體能方面。」

軟銀陣中目前已有王牌投手莫伊內洛（Liván Moinelo）等多名外援坐鎮，莫伊內洛今季取得日本國內FA資格，明年將以日本球員身份登錄；這意味著球團在外籍投手名額上空出空間，使得徐若熙的加盟機會更為明朗，也讓軟銀在競逐中佔得有利位置。