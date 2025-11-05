運動雲

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

▲桃猿領隊牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

針對本季陸續引發討論的球隊內部管理及二軍宿舍環境問題，樂天桃猿領隊牧野幸輝5日受訪回應，表示球團已著手了解並將逐項改善。他強調，會持續傾聽選手聲音，「有些事情能立即改善，有些需要時間」，球團會「確實做好能做的事」。

然而，本季樂天球團多次傳出內部風波，球員對訓練、後勤與住宿等面向提出不滿。牧野表示，他理解選手情緒，「我們會花時間聆聽，並一個一個去解決。」他指出，有些問題可以立即處理，部分則需評估與調整，但球團「沒有改變要改善的決心」。

外界關注已久的「二軍宿舍」議題，牧野回應，他已於昨日親自前往視察環境，並與管理單位討論一小時以上，逐項確認狀況。他表示，目前很難以時間表做保證，但改善工作已啟動。「我會避免逐項細節在此說明，但我們會確實做好能做的事情，往前邁進。」

今年樂天在球季期間曾多次被爆出選手對訓練流程與生活環境的不滿，球團雖多次對外表示將進行改善，但進度與具體作法一直備受討論。牧野此次受訪再強調：球團會以開放、溝通的態度面對，持續與選手保持對話。

談到陣中中繼投手黃子鵬提出自由球員（FA）申請一事，牧野表示：「我們會持續與黃選手溝通，包含合約條件在內，預計會繼續討論。」對於是否會接觸其他球隊的FA選手，他則簡短回應：「不予置評。」

