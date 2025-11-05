運動雲

樂天桃猿公布亞洲職棒交流賽名單　隊長林立、梁家榮領銜

▲樂天桃猿選手名單；年輕選手將在正副隊長的帶領下迎接挑戰；梁家榮將藉交流賽傳承實戰經驗；林立將帶頭迎戰國際頂尖挑戰。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿年輕選手將在隊長林立的帶領下迎接挑戰。（圖／樂天桃猿提供）

記者游郁香／綜合報導

勇奪今年台灣大賽總冠軍並完成盛大封王遊行的樂天桃猿，今（5）日正式揭曉即將參與「2025亞洲職棒交流賽」的球員名單，由當家球星林立與內野主力梁家榮雙雙領銜，結合關鍵中繼莊昕諺、外野快腿何品室融、新世代捕手宋嘉翔等新生代戰力，迎戰來自日韓兩支頂級職棒勁旅日本東北樂天金鷲及韓國 KT Wiz。樂天桃猿期許年輕球員們能透過高水準的交流賽汲取國際賽經驗，全面提升球隊未來競爭力。

正副隊長雙核心陣線領軍：林立、梁家榮 帶頭迎戰國際頂尖挑戰

當家球星林立是中華職棒近年最具代表性的頂級強打之一，在攻守兩端都是樂天桃猿不可或缺的核心人物，具備一棒扭轉戰局的長打火力與優秀的跑壘判斷，是全隊進攻的發動機，國際賽經驗豐富的林立本次交流賽也以隊長身份傳承經驗、展現領導力，帶領年輕選手們直接感受亞洲職棒的最高強度。

▲梁家榮將藉交流賽傳承實戰經驗。（圖／樂天桃猿提供）

▲梁家榮將藉交流賽傳承實戰經驗。（圖／樂天桃猿提供）

梁家榮在剛結束的台灣大賽中，以 MVP 級的表現和穩定的打擊，成為球隊最終奪冠的關鍵人物之一，他不只在進攻端具備高穩定度，其內野指揮官的氣場與精采的守備技巧，更是穩定球隊防線的關鍵。

本次交流賽樂天桃猿將由正副隊長攜手，傳承國際賽、總冠軍經驗與韌性給陣中潛力新秀，透過實戰經驗的傳承，展現台灣職棒頂尖選手風采，為台灣爭取交流賽最高榮譽。

未來戰力接棒：關鍵中繼莊昕諺、快腿何品室融、新世代捕手宋嘉翔入列

樂天桃猿本次交流賽名單充分展現對未來戰力的重視與投資，多位年輕選手將在正副隊長的帶領下迎接挑戰。投手方面，關鍵中繼莊昕諺作為隊上堅韌牛棚不可或缺的一員，擁有優異的球威和高抗壓性，他將帶著國際賽與台灣大賽經驗迎戰亞洲頂級打線。此外，多位在例行賽和季後賽表現亮眼的新生代投手，如賴胤豪、陳柏豪、陳克羿等，也一同入列，期待藉由本次國際交流提升競技水平。

▲樂天桃猿今年逆襲封王。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天桃猿今年逆襲封王。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天桃猿選手名單；年輕選手將在正副隊長的帶領下迎接挑戰；梁家榮將藉交流賽傳承實戰經驗；林立將帶頭迎戰國際頂尖挑戰。（圖／樂天桃猿提供）

野手方面，外野快腿何品室融是陣中不可忽視的速度利刃，以外野的驚人速度和廣大的守備範圍著稱，預期將為本次交流賽帶來更多變數與活力。新世代捕手宋嘉翔也入列，他本季成長有目共睹，已成為樂天桃猿投手群最為信賴的新世代銅牆鐵壁，剛經歷台灣大賽高強度洗禮的他將藉這次面對國際級打者的機會，進一步提升捕手技術和心理層面。

場邊嬌點升級！樂天女孩強勢應援 攜手桃氣女孩跨界獻禮

除了場上的精采對決，場邊的應援嬌點更成為球迷熱議的話題，本次賽事樂天女孩（Rakuten Girls）將派出卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤五位人氣成員代表參戰，點燃全場觀賽熱情。除了在 11 月 7 日及 9 日場邊應援外，球迷還有機會透過賽前見面會與樂天女孩近距離互動，延續總冠軍的歡樂氛圍。樂天女孩也將與桃氣女孩（Peach Girls）攜手，獻上史無前例、棒球與排球官方啦啦隊的跨界聯合開幕演出。兩團共計 12 位人氣女孩的首次國際交流賽合體演出，將為這次亞洲職棒交流賽帶來前所未有的熱情與話題。

▼樂天桃猿選手名單。（圖／樂天桃猿提供）

▼樂天桃猿選手名單。（圖／樂天桃猿提供）

【賽程表】
11/7（五）18:35 日本東北樂天金鷲 vs 韓國 KT wiz
11/8（六）17:05 日本東北樂天金鷲 vs 樂天桃猿
11/9（日）14:05 韓國 KT wiz vs 樂天桃猿

