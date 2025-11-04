大谷翔平入圍國聯MVP最終名單！挑戰生涯第4座、連3年奪獎

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於美國時間3日（日本時間4日）公布由美國棒球記者協會（BBWAA）評選的年度獎項最終候選名單。道奇大谷翔平入選國聯年度MVP最終名單。

大谷翔平若在13日（台灣時間14日）公布的結果中順利奪獎，將以「四度MVP」成為史上第二人，僅次於七度獲獎的傳奇強打邦茲（Barry Bonds）；若達成三連霸，更將成為繼2001至2004年邦茲「四連霸」以來的首位。

與大谷共同入圍的兩名對手分別是： 費城人隊的舒瓦伯（Kyle Schwarber），他以56支全壘打與132打點拿下雙冠王；以及去年休賽季以史上最高合約（15年總值7億6500萬美元）轉戰大都會的索托（Juan Soto），本季敲出43轟並貢獻38次盜壘。

大谷本季出賽158場，是全隊最多。他雖錯過全壘打王無緣三連霸，但仍擊出個人生涯新高的55轟、102打點，打擊率2成82。另外146得分、長打率.622與OPS 1.014皆居全聯盟第一。

6月起他重返投手丘，先發14場拿下1勝1敗、防禦率2.87，展現「投打二刀流」實力。

世界大賽中，大谷不僅投出兩勝，更在中三日休息後登板先發，展現驚人耐力。打擊方面，他以8支全壘打追平季後賽史上第二多紀錄，最終助道奇隊完成二連霸偉業。

在今天的封王遊行，大谷接受訪問時神情感性地說：「能在比賽中贏球當然很棒，但能和大家一起在遊行中慶祝，這是非常特別的經驗。」 他隨後語氣一轉，笑著補充，「現在我已經開始準備挑戰第三座冠軍了。」展現對來季的強烈企圖心。