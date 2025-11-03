運動雲

韓國教頭直言對林昱珉苦手　WBC尋大聯盟韓裔右打補強火力

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

在韓國代表隊於京畿道高陽市展開集訓、並討論補強議題之際，美國職棒（MLB）底特律老虎隊的傑邁・瓊斯（Jahmai Jones），成為2026年世界棒球經典賽韓國代表隊外野右打補強的熱門人選。

韓國隊正在備戰11月8日、9日與捷克代表隊交流賽。據韓媒《topstarnews》等多家媒體報導指出，韓國隊總教練柳志炫3日受訪時表示：「代表隊目前需要補強右打外野手。」他指出，「近幾屆國際賽韓國外野多以左打者為主，對左投手的應對成為弱點。2022年杭州亞運與2024年世界12強賽中，韓國打線對包括台灣左投林昱珉等投手的表現都顯得掙扎。」

柳志炫透露，自己日前訪美時，親自拜會多名旅美的韓裔球員，詢問他們是否有意願代表韓國出戰WBC，其中也包括母親為韓國人的瓊斯。他在訪談中提到，瓊斯在外野守備與打擊兩方面都展現出令人期待的能力。瓊斯在2025賽季出賽72場，打擊率0.287、7支全壘打、23分打點，整體攻擊指數（OPS）為0.937。

柳志炫教練表示：「與瓊斯談話時，他對加入韓國代表隊的態度非常正面，連他的妻子也表現出支持的態度。」他補充道：「考量到我們亟需右打外野手，在所有旅美韓裔選手中，瓊斯的意願最為明確。」不過，他也指出，最終仍須取得所屬球團的同意與行政程序批准，因此是否能正式參賽仍有變數。

報導提到，韓國代表隊預定在12月前將選手名單縮減至35人以下，並於明年1月展開塞班島移地訓練。最終名單將於2026年2月初確認，正式比賽則在2026年3月舉行。

目前旅美球員中，李政厚（舊金山巨人）與金慧成（洛杉磯道奇）被認為入選機率相當高；其中巨人隊已對李政厚參賽表達正面態度。而金河成（亞特蘭大勇士）因仍有轉隊變數，出賽與否將視後續情況決定。

此外，柳志炫也透露：「這次在美國共見了6至7位韓裔球員。」其中，2023年WBC代表、現效力於洛杉磯道奇的艾德曼（Tommy Hyun-Soo Edman），目前因腳踝受傷，仍需觀察康復狀況，因此是否再度披上國家隊戰袍尚待協調。

