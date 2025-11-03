運動雲

湖人主場播放「道奇2連霸」影片祝賀　詹皇、唐西奇同聲讚嘆

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯昨晚成了冠軍城市！道奇隊在世界大賽第7戰擊退藍鳥，完成球團史上首次「二連霸」，同城的NBA豪門湖人隊也在今（3）日主場迎戰熱火的比賽中，特別播放祝賀影片，為道奇的壯舉致敬。

▲▼湖人主場播放道奇2連霸影片祝賀。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲湖人主場播放道奇2連霸影片祝賀。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

世界大賽搶七戰昨日落幕，道奇與藍鳥激戰至最後一刻，最終由藍白軍團勝出，成功完成二連霸壯舉，全場球迷陷入瘋狂。比賽結束後，湖人天王詹姆斯（LeBron James）也第一時間在社群平台X（前Twitter）發文慶賀，「體育界最棒的兩個字──Game Seven！（第7戰）！哇，這場比賽太精彩了！」接著更用全大寫興奮寫下，「恭喜道奇隊！」

湖人的「新門面」唐西奇（Luka Dončić）也發文表示，「多麼精彩的比賽啊！哇，恭喜道奇！」同樣盛讚這場經典第7戰。

▲太陽布克、湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲詹姆斯在X上發文祝賀道奇封王。（圖／路透）

今日湖人與熱火的比賽中，日本前鋒八村壘以先發身分登場，而Crypto.com球場在開賽前特別播放致敬影片，畫面中出現道奇奪冠的精華瞬間與球員歡慶畫面，延續前夜的冠軍喜悅。

道奇老闆（Mark Walter）日前已正式接掌湖人，他以高達100億美元收購紫金軍團，他在聲明中盛讚湖人是「全世界體壇最具代表性的球隊之一」，並承諾將與前老闆珍妮・巴斯（Jeanie Buss）攜手延續球隊卓越傳統。

