大谷翔平封神之年！長女誕生到二連霸　地表最強男人實現承諾

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在世界大賽第7戰以5比4擊敗藍鳥，完成21世紀首度二連霸。賽後全場焦點再度落在大谷翔平身上——他以投打二刀流的身影，貫穿整個激動的2025球季，也為自己的「再拿9次冠軍」宣言兌現第一個承諾。

從「父親大谷」開始的一年

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年對大谷而言，是棒球生涯中最豐滿也最動盪的一年。

他在年初宣布妻子真美子懷孕，4月迎來長女誕生，球迷首次看見他以「父親」身份進場熱身。從那一刻起，他不僅是球星，更是為家庭與夢想而戰的男人。

凱旋開季 重新點燃日本熱情

新球季開幕戰回到東京巨蛋，大谷在第2戰轟出本季首支全壘打，讓全日本再度陷入狂熱。

儘管四月陷入得分荒，他在五月全面爆發，單月15轟、OPS高達1.180，奪下個人生涯第6座「單月MVP」。





▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

663天後的回歸 重返投手丘

6月16日，大谷時隔663天重返投手丘，全場球迷起立歡呼。

上半季他以32轟、長打率.605、全明星最高票396萬票展現壓倒性存在；下半季投打齊發，9月再度締造連兩年「50轟」的紀錄，最終以55發全壘打坐收，OPS與得分等7項數據奪下聯盟第一。

季後賽「傳奇一戰」 單場三響砲封神

道奇以外卡資格闖入季後賽，大谷首戰即開轟兩發，隨後於聯盟冠軍戰第4戰上演傳奇——

以「投手兼DH」出賽，首局三振三人後馬上敲出首局首打席，4局再擊出469英尺超特大場外炮，7局又追加第3轟，成為史上第11位達成季後賽單場三響砲的球員。

ESPN形容那場比賽為「史上最偉大的個人表演」，羅伯斯監督（Dave Roberts）直呼：「他是地球上最強的男人。」

SHOHEI OHTANI GOES DEEP OFF MAX SCHERZER#WORLDSERIES pic.twitter.com/iOQBRvhcib — MLB (@MLB) October 28, 2025

再臨世界大賽 用實力回應敵意

道奇與藍鳥再度在世界大賽交鋒。面對加拿大球迷高喊「We don’t need you（我們不需要你）」，大谷以首戰全壘打作為回應。

第3戰，他締造119年來首次「單場4長打」，之後甚至遭到4打席連續申告敬遠——寫下季後賽單場最多9上壘、球團紀錄12上壘的驚人數字。

王朝的起點 從「9」到「8」

決勝第7戰，大谷再度以投打雙身份先發，雖投3局失3分退場，仍以2安打、3上壘貢獻打線。當終場勝利到來，他在板凳席高舉雙拳，與隊友擁抱慶祝。

賽後受訪時他說：「能以100％的狀態參加比賽，是今年最幸福的事。這次的世界大賽，和去年完全不同。」

據美媒報導，大谷在去年的奪冠後曾對球團營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）說過：「我們再拿9次吧！」

如今，倒數變成「還有8次」。大谷翔平與洛杉磯道奇，正一步一步築起屬於自己的王朝。