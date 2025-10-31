黑豹旗／陽交附中「情蒐」到位！首局海灌10分奠定勝基

▲陽交附中總教練陳弘凱、選手蔡昀叡、帶隊老師范曜顯。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（31）日在重新棒球場展開，陽交附中面對師大附中展現強大火力，首局即灌下大量分數，最終以13比2於5局提前結束比賽，順利拿下勝利。

總教練陳弘凱指出，球隊賽前有針對對手進行影片分析並做出準備，「我們有看一些對方的比賽影片，也提醒大家要掌握打擊要訣。」他表示，球員在執行面相當到位，將預期的攻勢完整發揮。

陳弘凱特別提到，高三投手林彥宏此役先發3局穩定壓制對手，是球隊取勝關鍵，「他夠穩、球速快，還有一顆漂亮的指叉球。」

陳弘凱說，林彥宏平時兼具課業與運動表現，此役恰好可以全力先發，「他是資訊科的學生，這周剛好沒被模擬考耽誤到。」林彥宏此役主投3局，用球數控制得宜，面對17名打者被敲3支安打、送出5次三振、失2分，順利奪下勝投。

儘管球隊打線在開局就攻下10分，定調比賽走向，陳弘凱仍看見需要調整的地方，尤其是體能與專注度的維持。

「後面跑壘感覺有點沒力，可能從新竹北上又比較早起，體能得再修正一下。」他表示，球隊會持續調整訓練節奏，讓球員在後續賽程維持穩定狀態。