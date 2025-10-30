貝茲打擊率1成3苦惱「找不到答案」　喊話道奇打線G6必須打出來

▲貝茲強調第6戰關鍵在打線，「我們必須打出安打！」（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇今（30）日在主場迎戰多倫多藍鳥，進行世界大賽第5戰，以1比6吞敗，系列賽戰績變成2勝3敗，由藍鳥率先聽牌。在全隊打線陷入低迷之際，貝茲（Mookie Betts）坦言自己「找不到答案」，面露苦惱神情。

道奇打線在面對藍鳥新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）時顯得完全無法招架。首局兩出局後，道奇打者連續被三振5次。雖然在第3局K.赫南德茲（Kiké Hernández）敲出陽春全壘打拿下1分，但到第7局之前依舊頻頻被三振，最終耶薩維奇飆出12次三振，創下新人投手在世界大賽的歷史新紀錄。

貝茲此役4打數無安打、吞下2次三振。整個系列賽他23打數僅擊出3支安打，打擊率1成3，狀態極度低迷。美國媒體《NBC體育》洛杉磯站記者J・杜亞爾特（Michael J. Duarte）在社群平台X（原Twitter）分享聯訪內容，貝茲在受訪時吐露了內心的無力感。

▲貝茲坦言自己表現低迷，打擊「真的很糟」。（圖／達志影像／美聯社）

「我不想談其他人，但就我個人而言，真的很糟，真的糟透了。我真心希望只是因為努力不夠才這樣，但事實不是那樣。我找不到答案。」貝茲無奈地說。

即將於11月1日在客場舉行的第6戰，將由日本王牌山本由伸先發登板。貝茲表示，「我們對他非常信任。不過，我們得打出安打。由伸會做好他該做的事。」他隨後語氣堅定地補充道，「我們必須打出安打。除此之外，沒有別的路了。」