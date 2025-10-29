獅積極留人！與蘇智傑準備洽談　林岱安盼長約續留





▲蘇智傑 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

中職今日公布2025年符合自由球員資格名單，統一7-ELEVEn獅外野手蘇智傑與捕手林岱安入列，兩人皆為球隊資深主力。領隊蘇泰安表示，已準備開始與蘇智傑所屬經紀公司談約，至於林岱安，「新合約正在進行中。」

蘇智傑本季出賽70場，打擊率.252、擊出5轟，生涯累積125發全壘打，是兼具長打與穩定打擊的強打外野手。蘇泰安表示，「智傑是我們非常重要的球員，目前已與他的經紀人洽談新合約中。」

蘇智傑所屬經紀公司仁茂也回應，提出自由球員雖是選手權益，但無論最終是否行使FA，都會先與母隊統一獅充分討論後再作決定，「目前會先和球隊交換意見，也會與智傑本人討論未來方向。」

至於捕手林岱安，曾兩度拿下捕手金手套（2019、2021）與一次最佳十人獎（2021），是球隊重要捕手戰力。他在2021獲獎隔年與統一獅簽下3年複數年約，內容為2022年月薪33萬、2023年月薪37萬、2024年月薪40萬，今年月薪則為36萬。

蘇泰安指出，「岱安也已與經紀人展開協商，目前新合約正在討論中。」據了解，有其他球團對林岱安有興趣，不過依照規定，選手在公告後7日內決定是否提出FA申請，期間仍以母隊優先談約為主。

經紀公司秉初也透露，「岱安在統一打滾十幾年，對球隊有很深感情。雙方已經初步聊過，希望能有較長期的合約保障，讓選手能安心發揮，目前進展順利，大方向一致。」





▲林岱安。（圖／統一獅提供）