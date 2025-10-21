羅利炸季後賽第5轟！今年65發超越賈吉　奇數場場開轟

CAL RALEIGH GOES YARD pic.twitter.com/0MAVaDbxQv — MLB (@MLB) October 21, 2025

記者王真魚／綜合報導

3勝3敗進入關鍵決勝戰的西雅圖水手隊，捕手羅利（Cal Raleigh）於第5局轟出個人季後賽第5發全壘打，幫助球隊在對戰藍鳥的第7戰中再添保險分。

比賽進行至5局上半，水手以1分領先。羅利面對藍鳥右投瓦蘭德（Justin Verlander），擊出右外野方向全壘打；擊初速達102.1英里（約164.3公里）、仰角35度、飛行距離381英尺（約116.1公尺），球筆直飛入右外野自家牛棚。 他在本系列賽的第1、3、5、7戰中全數開轟，奇數場次都有全壘打。

例行賽中，羅利以捕手兼左右開弓身分，締造60發全壘打、125分打點的驚人數據，奪下全壘打與打點雙冠。

這一發季後賽全壘打讓他本季累積65轟，正式超越洋基強打賈吉（Aaron Judge）於2022年創下的 64轟（例行賽62＋季後賽2），登上大聯盟史上「單季例行賽＋季後賽」全壘打總數第一人。

西雅圖水手是美國職棒30支球團中唯一未曾打進世界大賽的球隊。 他們在本系列賽第5戰於主場獲勝後率先「聽牌」，但第6戰失利被逼入搶七。

若能在第7戰取勝，水手將首度挺進世界大賽，對決由大谷翔平領軍、連續兩年封王的洛杉磯道奇隊。

▲「60轟男」羅利（Cal Raleigh）季後賽開轟。（圖／達志影像／美聯社）