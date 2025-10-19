戰神洋將洛夫頓狂轟41分14助攻　新北國王OT飲恨吞2連敗

▲新北國王洪志善。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL衛冕軍新北國王今（19）日在主場迎戰台北台新戰神，雙方激戰4節難分高下，延長賽再度陷入拉鋸，最終國王以120比123飲恨，吞下2連敗。

開賽國王火力平均，李愷諺與傑登多點開花，面對戰神新洋將洛夫頓的強勢挑戰仍穩住節奏，以28比26小幅領先結束首節。次節兩隊持續互有領先，國王在洪志善的外線與禁區團隊防守下，以58比54進入中場。

易籃後，戰神在洛夫頓火力全開的帶領下打出猛烈反擊，反超了比分。進入末節，國王由李愷諺帶領球隊追分，洪志善連中3記三分球點燃全場氣氛，倒數階段更靠關鍵籃板補進將比分追平，雙方以108比108進入延長賽。

延長賽中，國王持續緊咬比分，傑登與李愷諺接連得手，最終在洛夫頓兩罰俱中下，國王無緣逆轉，以3分差吞下2連敗。

▲▼台北戰神洛夫頓。（圖／TPBL提供）

國王主帥約翰賽後表示，這是一場具挑戰性的比賽，球隊在開局略顯慢熱，「雖然我們一開始沒那麼快進入狀況，但球員們越打越穩，在落後時仍能咬住比分，甚至將比賽逼進延長賽，展現出團隊的鬥志。」

「胖哥」洪志善在末節砍下9分幫助球隊追分，他透露球隊還在適應新的體系與節奏，「我們現在要做的，就是更快理解教練想要的東西，場下隨時做好準備，讓自己能隨時上場幫助球隊。」

李愷諺則坦言，今天讓戰神新洋將洛夫頓打得太順，「他不只自己拿了41分、14助攻，幾乎七、八成的得分都跟他有關，我們需要做更多針對性的防守去限制他。」