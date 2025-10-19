運動雲

>

戰神洋將洛夫頓狂轟41分14助攻　新北國王OT飲恨吞2連敗

▲▼新北國王洪志善；台北戰神洛夫頓。（圖／TPBL提供）

▲新北國王洪志善。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL衛冕軍新北國王今（19）日在主場迎戰台北台新戰神，雙方激戰4節難分高下，延長賽再度陷入拉鋸，最終國王以120比123飲恨，吞下2連敗。

開賽國王火力平均，李愷諺與傑登多點開花，面對戰神新洋將洛夫頓的強勢挑戰仍穩住節奏，以28比26小幅領先結束首節。次節兩隊持續互有領先，國王在洪志善的外線與禁區團隊防守下，以58比54進入中場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，戰神在洛夫頓火力全開的帶領下打出猛烈反擊，反超了比分。進入末節，國王由李愷諺帶領球隊追分，洪志善連中3記三分球點燃全場氣氛，倒數階段更靠關鍵籃板補進將比分追平，雙方以108比108進入延長賽。

延長賽中，國王持續緊咬比分，傑登與李愷諺接連得手，最終在洛夫頓兩罰俱中下，國王無緣逆轉，以3分差吞下2連敗。

▲▼新北國王洪志善；台北戰神洛夫頓。（圖／TPBL提供）

▲▼台北戰神洛夫頓。（圖／TPBL提供）

▲▼新北國王洪志善；台北戰神洛夫頓。（圖／TPBL提供）

國王主帥約翰賽後表示，這是一場具挑戰性的比賽，球隊在開局略顯慢熱，「雖然我們一開始沒那麼快進入狀況，但球員們越打越穩，在落後時仍能咬住比分，甚至將比賽逼進延長賽，展現出團隊的鬥志。」

「胖哥」洪志善在末節砍下9分幫助球隊追分，他透露球隊還在適應新的體系與節奏，「我們現在要做的，就是更快理解教練想要的東西，場下隨時做好準備，讓自己能隨時上場幫助球隊。」

李愷諺則坦言，今天讓戰神新洋將洛夫頓打得太順，「他不只自己拿了41分、14助攻，幾乎七、八成的得分都跟他有關，我們需要做更多針對性的防守去限制他。」

關鍵字： TPBL新北國王台北戰神洛夫頓洪志善

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

桃猿2連勝！威能帝7局好投、林子偉攻守俱佳　率隊2比1擊敗兄弟

桃猿2連勝！威能帝7局好投、林子偉攻守俱佳　率隊2比1擊敗兄弟

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

阿Ken曬「安心亞摸肚照」是為搏版面：不然都是小S

熱門新聞

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

桃猿2連勝！威能帝7局好投、林子偉攻守俱佳　率隊2比1擊敗兄弟

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分

2朗希大爆發　日名投：撐整季真怪物

3桃猿2連勝！率隊2比1擊敗兄弟

4大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

5新庄監督興奮狂喊「One more」

最新新聞

1波賽樂應援超投入　籃籃人生第一次體驗

2戰神洋將猛轟41分　賞國王2連敗

3林立開轟寫紀錄　仍警戒兄弟精神

4杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

5桃猿12安僅2分　古久保：調度再反省

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎　林智勝揭落淚原因...俏皮喊今天不哭了

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366