古久保大讚林子偉關鍵雙殺　威能帝：陳晨威守備讓我穩住

▲▼2025中職台灣大賽G2，樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G2，樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿19日在台灣大賽G2於台北大巨蛋再度擊敗中信兄弟，取得2連勝聽牌優勢。先發洋投威能帝繳出7局僅失1分的優質好投，勇奪單場MVP，總教練古久保健二賽後感性表示：「今天是全隊一起努力守下來的勝利。」

首局樂天就靠林立首打席全壘打先馳得點，古久保表示，林立在第一局就為球隊打開氣勢，後段第七局出現短打嘗試則是選手自主決定，「當時他想幫助球隊推進跑者，雖然結果沒成功，但我完全不責怪他。」

比賽後半段關鍵時刻，桃猿在8局下成功守住兄弟的滿壘攻勢。古久保特別點名林子偉在防守端的貢獻，「從挑戰賽開始，他的守備就一直很穩定，處理每一顆球都非常積極。有一個跟馬傑森雙殺，雖然彈跳難以處理，還是化解危機。」他補充說，「那個情況下有一點慢，一壘就會SAFE守備處理很順暢完美。」此戰都靠守備守下來，古久保說，「今天守備表現非常漂亮，每個判斷都非常準確。」

至於王牌威能帝此戰好投7局僅失1分、送出多次關鍵三振，古久保盛讚他的穩定度與調整力，「他今天的球速非常好，雖然前半段直球控球有些不穩，但後面用滑球與變化球搭配得很出色，林立第一局開轟先馳得點，危機時包括陳冠宇、朱承洋都有守住，這是全部的人守住的成果。」

威能帝在賽後也感謝隊友幫助，「第2局被敲安打時，陳晨威的守備幫我穩定下來，讓我能專注投球。這場勝利是整個團隊防守的成果。」談到在大巨蛋的好表現，他笑說：「也許是因為這裡比較涼爽，我投起來特別舒服。」當被問到是否想續投第8局，他則回應：「我相信我們有聯盟最好的牛棚，他們一定能守下勝利。」

談到身體狀況，威能帝表示，「這是球季的最後一周，大家感覺都是好的。」桃猿球迷在外野熱情應援，威能帝說，「我很享受，其實在賽前熱身就有感受到大家幫他加油，也想把最好表現都拿出來。球迷的加油聲絕對是有幫助的。」

樂天桃猿目前以2勝0敗領先，接下來系列賽將在大巨蛋桃猿主場開打，古久保教練強調，「明天球員們先放鬆調整心態，再把狀態準備到最好，迎接關鍵第3戰。」

