詹子賢銜哀重返先發　王威晨有個預感：一定要搶下這一勝！

▲詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟外野手詹子賢銜哀歸隊台灣大賽，今（19）日重回先發打線，盼為球隊搶勝扳回一城。對於這位2021年台灣大賽MVP的回歸，隊長王威晨透露兩人昨天有在場邊討論戰術與狀況，也給予隊友默默的支持與陪伴。

詹子賢今年與中信兄弟簽下5年合約續留，例行賽出賽76場，繳出打擊率.279、8轟、50分打點的好成績；生涯6度打進台灣大賽，累積25場貢獻18支安打、3轟。

昨晚電視捕捉到兩人在場邊互動，王威晨表示，「聊的主要是場上的事情，其他場外沒有太多交流，畢竟他還是要處理一些後事。在他一回來時，就有抱抱他、拍拍他，給他時間沉澱。」

他透露，昨晚兩人在場邊針對比賽狀況交換觀察心得，「他看到的、我看到的，綜合起來跟大家討論。」

談到球隊年輕打線的氛圍，王威晨苦笑說：「其實昨天的打線，包含對面的，除了智平以外，我就是最老的。」他強調，比起單純依賴經驗，臨場反應與調整更為關鍵，「因為對手不會一直用同樣的方式對付你，你要趕快調整，才有辦法突破策略。」

對於詹子賢先發回歸，王威晨語氣堅定，「一定要想辦法搶下這一勝，因為昨天輸掉了。我想今天應該會有好結果，預感、預感！我雖然不迷信，但我就是有一個預感。」

他也強調，不會因為首戰失利而低迷，「其實很久沒有輸第一場了，但反而用比較放開的心情面對。這個階段輸一場如果就放棄，那才是真正的問題。我相信大家都知道該怎麼做，不需要再特別教導任何人。」