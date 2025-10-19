運動雲

>

詹子賢銜哀重返先發　王威晨有個預感：一定要搶下這一勝！

▲▼2025中職台灣大賽G2，詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

▲詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟外野手詹子賢銜哀歸隊台灣大賽，今（19）日重回先發打線，盼為球隊搶勝扳回一城。對於這位2021年台灣大賽MVP的回歸，隊長王威晨透露兩人昨天有在場邊討論戰術與狀況，也給予隊友默默的支持與陪伴。

詹子賢今年與中信兄弟簽下5年合約續留，例行賽出賽76場，繳出打擊率.279、8轟、50分打點的好成績；生涯6度打進台灣大賽，累積25場貢獻18支安打、3轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨晚電視捕捉到兩人在場邊互動，王威晨表示，「聊的主要是場上的事情，其他場外沒有太多交流，畢竟他還是要處理一些後事。在他一回來時，就有抱抱他、拍拍他，給他時間沉澱。」

他透露，昨晚兩人在場邊針對比賽狀況交換觀察心得，「他看到的、我看到的，綜合起來跟大家討論。」

談到球隊年輕打線的氛圍，王威晨苦笑說：「其實昨天的打線，包含對面的，除了智平以外，我就是最老的。」他強調，比起單純依賴經驗，臨場反應與調整更為關鍵，「因為對手不會一直用同樣的方式對付你，你要趕快調整，才有辦法突破策略。」

對於詹子賢先發回歸，王威晨語氣堅定，「一定要想辦法搶下這一勝，因為昨天輸掉了。我想今天應該會有好結果，預感、預感！我雖然不迷信，但我就是有一個預感。」

他也強調，不會因為首戰失利而低迷，「其實很久沒有輸第一場了，但反而用比較放開的心情面對。這個階段輸一場如果就放棄，那才是真正的問題。我相信大家都知道該怎麼做，不需要再特別教導任何人。」

關鍵字： 中信兄弟詹子賢台灣大賽王威晨棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

羅時豐熱跳女團舞！　嚴藝文台下笑瘋了

熱門新聞

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分

2朗希大爆發　日名投：撐整季真怪物

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！

5中信兄弟G2先發打線出爐！

最新新聞

1林立首打席全壘打史上第2人

2詹子賢銜哀歸隊　王威晨有一個預感

3三星逼平！瑞恩季後賽表現不佳

4曾豪駒讚陳傑憲奪獎「實至名歸」

5凱樂頂替波賽樂　大巨蛋不輸道奇球場

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎　林智勝揭落淚原因...俏皮喊今天不哭了

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366