魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

▲▼樂天桃猿魔神樂。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天桃猿魔神樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿18日拿下台灣大賽G1關鍵勝，先發洋投魔神樂繳出7局無失分的精彩內容，僅被敲3支安打，送出2次三振、1次保送，為球隊奠定勝基。他上一次登板是13日季後挑戰賽最終戰中繼1局，休息4天後火速再度登板先發，表現穩健。

雖然比賽中球迷熱議他臉上略顯疲態，但捕手張閔勛笑說：「他本來就是撲克臉啦，投得好或不好都一樣沒表情。」

張閔勛也盛讚搭檔的表現，「魔神樂球威還是很好，三位洋投都有疲勞，也都很辛苦，真的很感謝他們為球隊付出。」對於魔神樂能撐滿7局，他表示並沒有預設局數：「每一局都會跟他討論，一個一個打者解決，不去想要投到第6、第7局那麼遠。從挑戰賽開始，大家狀況不論好壞，都會一起扛，所有人都準備好自己的角色。」

談到今天投球策略與搭配，魔神樂透露：「一開始就有和張閔勛討論好投球策略，這是今天能好投的關鍵。每一顆球都想辦法搶好球帶領先，再搭配變速球、曲球、滑球和直球等不同球種，很開心今天能投出一場好比賽。」

他也提到第4局出現小亂流時的心境轉折：「當下知道要避免太多失誤，不能讓壞球累積。之後每一局、每一位打者我都盡力專注，努力抓出每一個出局數。」

最終，魔神樂以7局無失分的壓制力投出勝投，幫助桃猿在台灣大賽搶下首勝，也讓球隊在七戰四勝制系列中占得先機。

