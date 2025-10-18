運動雲

不斷更新／梁家榮再次建功！羅戈暴投送分　桃猿3比0兄弟

▲▼樂天桃猿魔神樂。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天桃猿魔神樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年台灣大賽今（18）日在大巨蛋開打，由中信兄弟王牌投手羅戈掛帥先發，對上樂天桃猿魔神樂。桃猿靠着梁家榮二度建功，目前3比0領先。

樂天首棒指定打擊林立一上來就敲出左外野安打，率先攻占壘包。陳晨威擊出三壘界外飛球遭接殺後，林子偉擊出游擊滾地球形成二出局。桃猿隨後發動攻勢，林智平選到四壞球上壘，形成一、二壘有跑者。

梁家榮面對羅戈的直球掌握時機，擊出中外野平飛安打，敲回二壘跑者林立，幫助球隊先馳得點。接下來張閔勛擊出三壘滾地球遭封殺，攻勢告一段落，桃猿首局結束以1比0暫時領先。

1局下，兄弟開路先鋒黃韋盛擊出右外野飛球遭接殺出局，接著江坤宇擊出投手前滾地球遭刺殺，形成兩出局。
第三棒王威晨擊出中外野方向滾地一壘安打，但下一棒許基宏揮空三振，攻勢就此終止，兄弟留下壘上跑者。

3局上1出局後，林子偉擊出右外野平飛安打再次開啟桃猿攻勢，林智平選到四壞球上壘，形成一、二壘有人。梁家榮再次挺身而出擊出左外野安打，送回二壘跑者林子偉，下一棒張閔勛也補上安打，形成滿壘局面，加上投手羅戈發生暴投，桃猿再下一城。

二三壘有人輪到林承飛，高飛球遭接殺，何品室融迎來生涯首場台灣大賽，首打席擊出滾地球，猿渡單局攻下2分擴大領先。
 

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

快訊／中信兄弟打線出爐！黃韋盛開路先鋒、許基宏第四棒

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人 超越貝比魯斯的紀錄誕生

大谷翔平3轟10K神級演出奪國聯冠軍賽MVP：還有4場要贏！

