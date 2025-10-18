不斷更新／梁家榮再次建功！羅戈暴投送分　桃猿3比0兄弟

▲樂天桃猿魔神樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年台灣大賽今（18）日在大巨蛋開打，由中信兄弟王牌投手羅戈掛帥先發，對上樂天桃猿魔神樂。桃猿靠着梁家榮二度建功，目前3比0領先。

樂天首棒指定打擊林立一上來就敲出左外野安打，率先攻占壘包。陳晨威擊出三壘界外飛球遭接殺後，林子偉擊出游擊滾地球形成二出局。桃猿隨後發動攻勢，林智平選到四壞球上壘，形成一、二壘有跑者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梁家榮面對羅戈的直球掌握時機，擊出中外野平飛安打，敲回二壘跑者林立，幫助球隊先馳得點。接下來張閔勛擊出三壘滾地球遭封殺，攻勢告一段落，桃猿首局結束以1比0暫時領先。

1局下，兄弟開路先鋒黃韋盛擊出右外野飛球遭接殺出局，接著江坤宇擊出投手前滾地球遭刺殺，形成兩出局。

第三棒王威晨擊出中外野方向滾地一壘安打，但下一棒許基宏揮空三振，攻勢就此終止，兄弟留下壘上跑者。

3局上1出局後，林子偉擊出右外野平飛安打再次開啟桃猿攻勢，林智平選到四壞球上壘，形成一、二壘有人。梁家榮再次挺身而出擊出左外野安打，送回二壘跑者林子偉，下一棒張閔勛也補上安打，形成滿壘局面，加上投手羅戈發生暴投，桃猿再下一城。

二三壘有人輪到林承飛，高飛球遭接殺，何品室融迎來生涯首場台灣大賽，首打席擊出滾地球，猿渡單局攻下2分擴大領先。

