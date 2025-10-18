快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

運動雲

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平今天投打開外掛！「投手大谷」6局狂飆10K無失分退場後，「打者翔平」第4打席又開轟，此役單場三響砲，率隊5比0領先。

大谷翔平此役先在首局就開轟，4局擊出個人第2轟，投手季後賽單場雙響砲已是史上首見。

比賽來到7局下1出局，球隊以4比0領先，大谷對上自稱「大谷粉絲」的釀酒人第三任投手梅吉爾（Trevor Megill）。在2好1壞情況下，他鎖定第4球內角直球，強勁擊出中外野方向，這支第3發全壘打瞬間點燃球場，觀眾席上「MVP」呼聲不斷，全場陷入狂歡。

這是他今年季後賽的第5發全壘打，正式超越松井秀喜在2009年創下的日本選手單一季後賽最多全壘打紀錄（4支），獨居榜首。松井秀喜保持日本球員最多紀錄為10支，而此轟是大谷翔平個人第8支，有望在本次季後賽再挑戰大前輩紀錄。

2局2出局時，大谷第2打席冷靜選到保送上壘。

4局2出局時的第3打席，面對對方第二任投手派翠克（Chad Patrick），他全力掃出內角卡特球，擊出預估飛行距離469英呎（約143公尺）的右外野後方屋頂全壘打，這一擊讓佛里曼（Freddie Freeman）等板凳上的隊友全都驚呼連連。

投手大谷同樣在開局就展現強大壓制力。面對密爾瓦基釀酒人首名打者圖榮（Brice Turang）投出保送後，他立刻回神，連飆三振瓦解攻勢。

2局上他讓對手三上三下，3局雖再度出現保送，但靠著三振與雙殺完成解圍。4局上喬里奧（Jackson Chourio）敲出二壘安打形成失分危機，大谷沉著應對，連續解決耶利奇（Christian Yelich）與兩名打者三振，再次化險為夷。

5、6兩局他上演6上6下，連續壓制打線。7局先投出保送、又被康崔拉斯（William Contreras）敲安打後退場，由左投費西亞（Alex Vesia）接手，成功守住大谷留下的殘局。

大谷翔平此戰主投6局無失分，剛好100球，只被擊出2支安打，無失分，狂飆10次三振。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像）

