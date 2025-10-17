運動雲

老鷹狀元里薩希談第2季「進化」　總教練：判斷速度變快了

▲▼老鷹里薩希。（圖／路透）

▲里薩希。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

亞特蘭大老鷹在季前賽最終戰迎戰休士頓火箭，除丹尼爾斯（Dyson Daniels）與強森（Jalen Johnson）外，幾乎以主力輪替陣容出賽，然而這場比賽結果不理想，最終以115比133落敗，多數時間被火箭的板凳球員壓制，賽後，迎來生涯第2季的法國狀元郎里薩希（Zaccharie Risacher）也談到了新賽季的「進化」。

此役即便輸球，老鷹仍有一項亮點，里薩希本場展現全面身手，攻下24分、8籃板、3助攻，無論是外線自行出手、強勢切入禁區，或為隊友創造機會，里薩希都對比賽節奏產生影響，明顯展現出自菜鳥年後的進步。

賽後，里薩希談到自己與新秀賽季最大的不同：「其實成長的地方很多，最主要的是我現在擁有更多經驗，去年作為新人，我學到了很多，也在出場時間中努力打球、拼盡全力去贏球，那段經驗讓我學會了如何在NBA生存。」

他接著補充：「我現在對球隊更熟悉，也更適應NBA球員的生活節奏。」

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）也對他的進步印象深刻：「他現在的閱讀比賽速度變快了。」史奈德指出：「比方說有一球是隊友長傳給他，他立刻接球出手投進三分，另一球則是快攻接球上籃，他的進攻層次變得更豐富，不僅限於跳投或快攻衝刺，更懂得與隊友連結，這些細節中有很多甚至不是在持球狀態下完成的。」

里薩希在新秀年已交出穩定表現，若能在第2季持續成長，老鷹整體層級將可能再上一階，球隊本季期望重返季後賽行列，而他在攻守兩端的穩定發揮將是成敗關鍵。

關鍵字： NBA亞特蘭大老鷹里薩希史奈德

