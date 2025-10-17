他球棒輕輕一撥就三壘安打！釀酒人教頭「左投群」對付大谷翔平

▲大谷翔平。（圖／路透，下同）

密爾瓦基釀酒人在國聯冠軍賽G3以1比3不敵洛杉磯道奇，苦吞系列賽3連敗，在爭奪世界大賽門票的戰局中陷入背水一戰，根據統計，過去7戰4勝制的季後賽中，41支0勝3敗落後的球隊有40支最終遭到淘汰，晉級率僅2.4％。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後也表示，只要時機適當就會推派左投來對付大谷翔平。

釀酒人此役先發左投艾許比（Aaron Ashby）首局就被大谷翔平擊出三壘安打，隨後又被第2棒貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打，讓道奇率先取得領先。

接替登板的怪物新人米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）表現亮眼，但在1比1僵持的6局下，遭艾德曼（Tommy Edman）擊出關鍵安打失分，釀酒人打線則遭道奇投手群壓制，全場僅攻下1分，3戰累計僅得3分，陷入極度低迷。

本場比賽，大谷首局敲出三壘安打後，接下來3打席皆無建樹，吞下2次三振，釀酒人依舊嚴加防範，7局2出局無人上壘時，仍特地換上左投科尼格（Jared Koenig）對付他，展現最高等級的警戒。

總教練墨菲賽後表示：「翔平是最出色的打者之一，不論他處於什麼樣的低潮，他依然是危險的存在。」

他進一步分析：「他在首局那支安打，其實只是稍微用球棒前端『輕輕一撥』，球就彈過一壘，最後成為三壘安打，他的揮棒目前還沒恢復到最佳狀態，但這類打者往往會在你以為他陷入低潮時，突然重新找到感覺。」

墨菲補充說：「我們並沒有特別針對他設下什麼奇招，只是非常謹慎地應對而已，若情況允許，我們會派出左投，因為他這季對右投的對戰經驗更多。」

他最後說：「他仍舊是我們眼中極度危險的打者，不能忘記這點，像他這樣的偉大選手，只要（打了個響指）一瞬間，就能重新調整狀態。」