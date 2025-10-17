「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇在國聯冠軍戰第3戰以3比1擊敗釀酒人，系列賽3連勝「聽牌」，距離世界大賽僅一步之遙。傷癒復出的守護神佐佐木朗希9局登板封鎖對手，最快球速飆到161公里，賽後也獲總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚：「沒有人預料他能走到這一步。」

道奇9局以3比1領先，朗希登板後首名打者擊出滾地球，球滾向三游間深處，貝茲（Mookie Betts）反手撲接後，在重心不穩的情況下跳投傳向一壘，佛里曼（Freddie Freeman）漂亮接球完成出局，成功阻止首名打者上壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朗希隨後製造游擊飛球，再以指叉球三振收尾，僅用13球就守住勝果，收下季後賽第3次救援成功，也替球隊鎖定3連勝聽牌。此戰最快球速來到99.8英里（約161公里）。

本季他原以先發投手身分開季，表現不穩之下，5月因右肩夾擠離開陣線，歷經漫長調整後重返球隊，季後賽轉任終結者，成為關鍵戰力。

總教練羅伯斯賽後表示，「他的成長並不是一條直線，也曾在休息區情緒激動。但他能反省自己，恢復健康，最終重返球隊，這說明了他的鬥志。」

他感性地說，「在4月或5月時，沒有人會想到朗希能扛下這樣的角色。我真心讚賞他能走到這一步。」