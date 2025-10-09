洋基再見了！睽違16年冠軍夢碎　被藍鳥8投封鎖僅6安打得2分

▲洋基敗給藍鳥，賽季止步。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基今（9）日與多倫多藍鳥交手，最終以2比5落敗，系列戰以1勝3敗遭淘汰，無緣連2年晉級美聯冠軍賽，也宣告球隊爭取睽違16年的世界大賽冠軍夢再次破滅。

與前一戰狂敲12支安打、攻下9分的猛烈火力相比，洋基此役打線幾乎全數熄火。3局下，9棒麥馬洪（Ryan McMahon）敲出右外野陽春全壘打扳平比數1比1，但後續面對藍鳥祭出的牛棚8名投手接力壓制，始終無法再有效突破。

Ryan McMahon bangs one to right to tie the game in the Bronx ???? pic.twitter.com/P7gOqTTKxr — MLB (@MLB) October 8, 2025

6局下2出局壘上有人時，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）擊成二壘滾地球；7局下同樣是得點圈有人的機會，格里沙姆（Trent Grisham）擊出無效飛球出局，錯失反攻契機。

前役轟出關鍵追平3分砲的隊長賈吉（Aaron Judge），本場也遭到藍鳥嚴密防守，首局第1打席擊出左外野安打，但第2打席擊成中外野飛球；6局時藍鳥總教練故意敬遠賈吉，寧可讓他上壘也不願冒險對決；9局下，賈吉敲出直擊左外野全壘打牆的長打，帶回1分展現鬥志，仍無法挽回敗局，終場洋基以2比5落敗。

洋基先發則由新秀右投施特利特（Cam Schlittler）擔綱，這名菜鳥先前在對波士頓紅襪的外卡系列賽，以8局無失分、狂飆12次三振的完美表現幫助球隊晉級，此戰他主投6.1局，被敲8支安打失4分，內容仍算穩定，但打線火力支援不足。

洋基去年雖一路闖進世界大賽，最終不敵道奇與冠軍擦肩，今年原本以復仇為目標，歷經漫長賽季終究功虧一簣。