公鹿恐失去當家一哥？字母哥談未來留伏筆：改變想法是人之常情

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

▲字母哥表示「會帶領球隊走到能走的地方」，但也坦言「改變心意是人之常情」。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對連日的交易傳聞，再度表明對公鹿的承諾，但他的回答也留下一絲耐人尋味的空間。這位兩屆MVP強調，「我會帶領球隊走到我們能走的地方」，但也坦言，「若6、7個月後我改變想法，我覺得那也是人之常情。」

字母哥今（9）日被問到，是否注意到外界報導公鹿與尼克在夏天曾就他進行初步「交易討論」，他表示沒看過相關內容，也未明確否認傳聞。不過他多次重申，自己目前的專注點就是密爾瓦基，「我相信這支球隊，相信我的隊友。我會帶領這支球隊走到我們能到的地方。這會很辛苦，但我們會一步一步來。我現在就在這裡，全神貫注於眼前的一切。」

字母哥的這番話，既展現了領袖姿態，也被外界解讀為「保留未來轉隊的彈性」。他接著補充說，「當然，如果6、7個月後我改變想法，我覺得那也是人之常情。任何人都有權做出自己的決定。但現在，我忠於這支球隊、這群隊友、這個教練團，還有我自己。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲總教練瑞佛斯駁斥傳聞，「從沒談過字母哥的交易。」（圖／達志影像／美聯社）

公鹿上季繳出48勝34敗，季後賽止步首輪，休賽季又接連失去里拉德（Damian Lillard）、羅培茲（Brook Lopez）與康諾頓（Pat Connaughton），僅補進前溜馬中鋒透納（Myles Turner）。戰力疑慮讓外界再度質疑，字母哥是否會對「贏球的環境」重新評估。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）則出面力挺球隊，否認任何交易討論，「我可以保證，總經理霍斯特（Jon Horst）從沒打電話給任何球隊談過字母哥，這件事根本沒發生過。」

雖然字母哥一再表態「忠於公鹿」，但他誠實的自我覺察也引人共鳴——畢竟，對任何超級球星而言，「改變心意」確實也是一種人性。

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿紐約尼克安戴托昆波瑞佛斯

