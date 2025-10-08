洋基G3逆轉勝　終結藍鳥「39場領先必勝」神話

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

背水一戰的紐約洋基在美聯分區系列賽（ALDS）第3戰上演驚天逆轉戲碼，從1比6的落後中強勢反攻，最終以9比6擊敗多倫多藍鳥，將系列賽扳成1比2，這場逆轉勝也終結了藍鳥「領先5分必勝」的神話紀錄。

洋基今（8）日賽前系列戰以0比2落後，若再輸球就將遭到淘汰，而這一戰開局也幾乎宣告崩潰，比賽才打到3局上，洋基就以1比6落後，先發投手羅丹（Carlos Rodón）表現不佳，無法穩住戰局。

然而，就在所有人以為系列賽將提前結束時，洋基打線甦醒了，從3局開始他們接連攻下8分，其中賈吉（Aaron Judge）在4局擊出關鍵3分全壘打，隨後奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在5局擊出陽春砲，讓洋基反超7比6，球隊從此一路領先到底，最終以9比6逆轉擊敗藍鳥，將系列戰扳成1比2。

這場比賽的戲劇性不僅在於逆轉，更在於洋基擊碎了一項本季前所未見的紀錄，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，藍鳥在2025年例行賽中，只要比賽中一度領先5分以上，戰績為39勝0敗，然而這一戰之後，這項不敗神話正式終結。

賈吉在這場比賽中4打數3安打、貢獻4分打點，季後賽打擊表現火燙，目前整體OPS高達1.304，堪稱球隊絕對核心，他在前一戰落敗後就曾表示：「我們以前也遇過這樣的情況，知道該怎麼辦。」如今這番話完全應驗，洋基以冷靜與經驗抓緊戰局，成功延續賽季。