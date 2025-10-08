差8公分改變命運！賈吉開轟重現洋基生機　名球評：進入異次元

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

陷入0勝2敗背水一戰的洋基隊，8日（台灣時間）回到主場迎戰藍鳥，在隊長賈吉（Aaron Judge）率領下強勢反彈。賈吉在4局下轟出扳平比數的三分全壘打，單場4打數3安打、4打點、3得分，率領球隊以9比6逆轉勝，成功扳回一城。

這支全場最關鍵的一擊點燃洋基攻勢。3局下，洋基以1比6落後時，賈吉先掃出左外野二壘安打帶回1分，隨後也跑回本壘將差距縮小至3分。接著在4局1出局一、二壘情況下，他面對藍鳥牛棚右投巴蘭德（Louis Varland）的內角速球，雖是明顯偏高的壞球，卻強力拉擊直飛左外野界外標竿，白球撞上柱子反彈回場，確定是全壘打，洋基追成6比6平手。

美國FOX體育台的轉播員戴維斯（Joe Davis）激動喊道：「如果這球是界內，那將是『決定性時刻』！」隨後見到白球反彈回場，他大喊：「是界內！平手了！賈吉來了！」

名球評史摩茲（John Smoltz）盛讚說：「這個男人只要有機會，就一定能像例行賽一樣打出驚人成績。這差距只有3英吋（約8公分），但就是這3英吋的內側，讓洋基整個系列賽風向翻轉，賈吉正式進入不同的次元！」

洋基在氣勢高漲下於5局由奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）轟出超前陽春砲，6局再添3分。雙方全場合計敲出21支安打，洋基終以亂打戰拿下季後賽首勝。

根據統計，季後賽五戰三勝制中，球隊在0勝2敗時逆轉晉級的機率僅11％；但若是1勝2敗後再連勝，晉級率可提升至26％（73隊中有19隊成功）。下一戰第4戰仍將在紐約洋基球場舉行，洋基將尋求扳平戰局，延續主場氣勢。