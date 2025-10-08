老將戈登坦言「必須成為導師」　助七六人探花艾奇康快速適應NBA

▲戈登。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城七六人老將戈登（Eric Gordon）今（8）日受訪時表示，自己將在新賽季中扮演導師角色，主動指導今年以探花之姿加盟的新秀艾奇康（VJ Edgecombe），期望能以經驗協助年輕球員快速成長。

七六人在追求年輕化與提升運動能力的過程中重新簽下老將戈登，一度引起費城球迷熱議，他今日坦言，相信自己仍能在2025賽季為球隊貢獻，但同時也清楚明白，作為資深球員，他肩負著培育年輕球員的任務，尤其是對剛加入的新秀艾奇康。2人曾在巴哈馬國家隊並肩作戰，早已有相當默契。

他在接受《費城問詢報》訪問時表示：「以我這個年紀、這個階段的生涯來說，必須扮演導師角色，這是毫無疑問的，我跟VJ接觸最多，也認識他一段時間了，不只是他，對所有年輕球員，我都會盡力給予協助與引導。」

▲艾奇康。（圖／達志影像／美聯社）

戈登也強調，雖然要帶領年輕人，但在上場時他仍會盡全力貢獻：「我上場的時候必須完成自己的任務，如投進外線、拉開空間，讓隊友能自由發揮，當我在場上，就得命中那些球，設法讓事情發生。」

上季戈登出賽39場，場均僅19.7分鐘，得到6.8分，創下生涯最低，但三分命中率仍達40.9%，他即將迎來NBA生涯的第18個賽季。