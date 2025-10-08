溜馬後衛萊特與灰狼球員相撞「臉部濺血」　倒地數分鐘後退場

▲溜馬在季前賽對決灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

印第安納溜馬今（8）日前往客場對戰明尼蘇達灰狼，希望在季前熱身賽開出勝利紅盤，然而，這場比賽卻出現一起驚險意外。

第2節時，溜馬後衛萊特（Delon Wright）與灰狼後衛克拉克（Jaylen Clark）發生強烈碰撞，克拉克試圖從側面抄截時，不慎以頭部撞上萊特的臉部，導致萊特當場流血倒地。

Jaylen Clark went for the steal and accidentally knocked heads with Delon Wright, with blood gushing out of his face during the Pacers-Timberwolves game.



萊特的隊友們立刻上前關心，他則痛苦地倒在地上好幾分鐘才被攙扶起身，隨後直接返回球員休息室接受治療。

比賽至此，萊特替補上陣3分55秒拿下2分，這名33歲的老將於上月簽約加盟溜馬，補強球隊後場深度，替補因阿基里斯腱傷勢將長時間缺陣的主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

據美媒報導，溜馬原本鎖定控衛莫里斯（Monte Morris），但最終未能達成協議，改而簽下萊特。這已是他生涯效力的第11支球隊，上賽季他曾先後效力密爾瓦基公鹿與紐約尼克，場均貢獻3.1分、1.7籃板、1.9助攻。