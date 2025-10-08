運動雲

字母哥動心？公鹿、尼克密談交易　紐約是他唯一想去的地方

記者游郁香／綜合報導

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿的關係今夏出現微妙變化。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿與東區豪門尼克在休賽季期間曾就「字母哥」的交易進行數周討論，雖然最終未能談成，但若他離開密爾瓦基，「唯一想去的地方」正是紐約。

2屆年度MVP字母哥在今年季後賽首輪再度提前出局後，對球隊未來方向產生疑慮。據《ESPN》報導，公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）今夏特地飛往雅典與他會面，試圖說服他相信這套陣容仍能爭冠；但字母哥並不完全認同。他的經紀團隊也開始低調評估選項，而尼克成為唯一真正吸引他的目標。

▲▼公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥今夏對公鹿前景產生動搖，曾與高層在雅典會面。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，雙方在8月展開數周談判，尼克希望能藉此迎來夢寐以求的「超級巨星」，但公鹿仍堅持不放人，談判最終破局。知情人士透露，尼克方面認為密爾瓦基並沒有誠意促成交易，雙方的溝通更像是「試探」。

連3年季後賽止步首輪的公鹿正處於「過渡期」，里拉德（Damian Lillard）、羅培茲（Brook Lopez）與康諾頓（Pat Connaughton）等人今夏相繼離隊，球隊補進前溜馬門神透納（Myles Turner）試圖維持戰力，但博彩公司給出的2025-26賽季勝場預測僅42.5場，創下近8年新低。

▲▼公鹿一哥安戴托昆波、溜馬新控球之神哈利伯頓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克與公鹿休賽季談判數周，最終未達成共識。（圖／達志影像／美聯社）

至於尼克，他們早已為這一刻準備多年。紐約近兩年不斷補強，與布里吉斯（Mikal Bridges）續約，簽下布洛格登（Malcolm Brogdon）與克拉克森（Jordan Clarkson），同時保留上季打進東區決賽的核心班底，就算沒有字母哥，他們仍被視為東區強權之一。

不過《ClutchPoints》點出，字母哥曾多次強調，他唯一在乎的是爭奪總冠軍，若公鹿新賽季再度跌跤，他職業生涯的下一章，或許就會在麥迪遜廣場花園的燈光下揭開序幕。

▲▼尼克一哥布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約期待超級巨星披上橘藍戰袍，字母哥可能成為那個人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBAGiannis Antetokounmpo字母哥公鹿尼克

