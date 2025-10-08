字母哥動心？公鹿、尼克密談交易　紐約是他唯一想去的地方

Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak. Milwaukee's heartbeat.



According to ESPN's Shams Charania, Bucks GM Jon Horst met with Giannis and his camp in Athens this summer to talk about the… pic.twitter.com/vtD8aVWevF — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與公鹿的關係今夏出現微妙變化。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿與東區豪門尼克在休賽季期間曾就「字母哥」的交易進行數周討論，雖然最終未能談成，但若他離開密爾瓦基，「唯一想去的地方」正是紐約。

2屆年度MVP字母哥在今年季後賽首輪再度提前出局後，對球隊未來方向產生疑慮。據《ESPN》報導，公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）今夏特地飛往雅典與他會面，試圖說服他相信這套陣容仍能爭冠；但字母哥並不完全認同。他的經紀團隊也開始低調評估選項，而尼克成為唯一真正吸引他的目標。

▲字母哥今夏對公鹿前景產生動搖，曾與高層在雅典會面。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，雙方在8月展開數周談判，尼克希望能藉此迎來夢寐以求的「超級巨星」，但公鹿仍堅持不放人，談判最終破局。知情人士透露，尼克方面認為密爾瓦基並沒有誠意促成交易，雙方的溝通更像是「試探」。

連3年季後賽止步首輪的公鹿正處於「過渡期」，里拉德（Damian Lillard）、羅培茲（Brook Lopez）與康諾頓（Pat Connaughton）等人今夏相繼離隊，球隊補進前溜馬門神透納（Myles Turner）試圖維持戰力，但博彩公司給出的2025-26賽季勝場預測僅42.5場，創下近8年新低。

▲尼克與公鹿休賽季談判數周，最終未達成共識。（圖／達志影像／美聯社）

至於尼克，他們早已為這一刻準備多年。紐約近兩年不斷補強，與布里吉斯（Mikal Bridges）續約，簽下布洛格登（Malcolm Brogdon）與克拉克森（Jordan Clarkson），同時保留上季打進東區決賽的核心班底，就算沒有字母哥，他們仍被視為東區強權之一。

不過《ClutchPoints》點出，字母哥曾多次強調，他唯一在乎的是爭奪總冠軍，若公鹿新賽季再度跌跤，他職業生涯的下一章，或許就會在麥迪遜廣場花園的燈光下揭開序幕。

▲紐約期待超級巨星披上橘藍戰袍，字母哥可能成為那個人。（圖／達志影像／美聯社）