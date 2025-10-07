運動雲

>

雷霆新人托皮奇接受睪丸手術　上季報銷剛復出又確定至少缺陣4周

▲▼雷霆托皮奇。（圖／路透）

▲托皮奇接受睪丸手術將缺陣至少4周。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆宣布，新人托皮奇（Nikola Topic）接受睪丸手術，預計將至少缺席4周。球團表示，這位20歲的塞爾維亞籍後衛最晚將於6周後再次接受評估。

托皮奇是2024年NBA選秀的第12順位新秀，上季因膝蓋前十字韌帶撕裂而整季報銷，今年夏季聯賽他終於復出，並於對夏洛特黃蜂的季前熱身賽中首度先發，出賽31分鐘，攻下10分、7次助攻，幫助雷霆以135比114取勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

托皮奇是這支衛冕軍陣中唯一的新面孔，季前賽原被視為他融入球隊的重要階段，可惜因手術需暫時脫離戰線。

托皮奇在媒體日受訪時曾表示，自己期待能在進攻端幫助球隊三巨頭吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）與霍姆格倫（Chet Holmgren）。

他當時說道：「我能幫助他們把球帶過半場，做出一些傳球，讓防守壓力轉移，嘗試以不同方式吸引注意力，幫他們製造空間。」

雷霆老將後衛卡魯索（Alex Caruso）也在媒體日表示，他認為托皮奇將是球隊的良好補強：「對他來說，重點是持續調整技術細節，加快新秀適應NBA的學習曲線，我覺得他會沒問題，因為他個性相當冷靜，甚至可以說是毫無表情。」

他接著說：「最近他會開始開玩笑，這很棒，代表他漸漸放鬆，我認為最重要的是讓他知道，犯錯沒關係。」

另外，前鋒威廉斯（Kenrich Williams）上周接受左膝關節鏡手術，尚未確定復出時間；而另一位新秀中鋒索柏（Thomas Sorber）則因右膝前十字韌帶撕裂，預計將整季報銷。

 
關鍵字： NBA奧克拉荷馬雷霆托皮奇SGA吉爾吉斯-亞歷山大

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

9局3分領先未派佐佐木登板　羅伯斯：不想太早讓他上場

9局3分領先未派佐佐木登板　羅伯斯：不想太早讓他上場

佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」

佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

【早就出事了】台南無照猴二寮亂飆！警放人結果釀悲劇

熱門新聞

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佐佐木朗希戲劇9局下2球關門

2大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

3李凱威雙冠　中職個人獎出爐

49局壓力山大　弗里曼大讚佐佐木朗希

5要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

最新新聞

1法國怪物復出　溫班亞瑪打爆廣州龍獅

2今永連11場挨轟：對好球帶越來越害怕

3今永昇太坦言下一戰要「證明自己」

4中職例行賽落幕！年度個人獎項揭曉

5狀元旗子哥NBA首秀　弗拉格10分6籃板

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

【救災出發前遇見天使】她趕車花蓮途中　補給超人悄悄塞來一袋…

【二寮無照猴狂飆】撞死17歲少年...事發前後座妹嗨翻尖叫

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366