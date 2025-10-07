雷霆新人托皮奇接受睪丸手術　上季報銷剛復出又確定至少缺陣4周

▲托皮奇接受睪丸手術將缺陣至少4周。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆宣布，新人托皮奇（Nikola Topic）接受睪丸手術，預計將至少缺席4周。球團表示，這位20歲的塞爾維亞籍後衛最晚將於6周後再次接受評估。

托皮奇是2024年NBA選秀的第12順位新秀，上季因膝蓋前十字韌帶撕裂而整季報銷，今年夏季聯賽他終於復出，並於對夏洛特黃蜂的季前熱身賽中首度先發，出賽31分鐘，攻下10分、7次助攻，幫助雷霆以135比114取勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

托皮奇是這支衛冕軍陣中唯一的新面孔，季前賽原被視為他融入球隊的重要階段，可惜因手術需暫時脫離戰線。

托皮奇在媒體日受訪時曾表示，自己期待能在進攻端幫助球隊三巨頭吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）與霍姆格倫（Chet Holmgren）。

他當時說道：「我能幫助他們把球帶過半場，做出一些傳球，讓防守壓力轉移，嘗試以不同方式吸引注意力，幫他們製造空間。」

雷霆老將後衛卡魯索（Alex Caruso）也在媒體日表示，他認為托皮奇將是球隊的良好補強：「對他來說，重點是持續調整技術細節，加快新秀適應NBA的學習曲線，我覺得他會沒問題，因為他個性相當冷靜，甚至可以說是毫無表情。」

他接著說：「最近他會開始開玩笑，這很棒，代表他漸漸放鬆，我認為最重要的是讓他知道，犯錯沒關係。」

另外，前鋒威廉斯（Kenrich Williams）上周接受左膝關節鏡手術，尚未確定復出時間；而另一位新秀中鋒索柏（Thomas Sorber）則因右膝前十字韌帶撕裂，預計將整季報銷。