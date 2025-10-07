道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯分區系列賽（NLDS）第2戰以4比3擊敗費城費城人，除了拿下系列賽聽牌優勢，更締造一項自1971年以來未曾出現的季後賽紀錄。

在前一戰以5比3先馳得點後，道奇希望能乘勝追擊，搶下系列賽2比0領先優勢，球隊明白本場的重要性，特別是在進攻端展現火力，延續近況佳績。

根據大聯盟官方記者藍斯（Sarah Langs）統計指出，道奇在過去13場季後賽中，每場都至少攻下4分，追平1970至1971年巴爾的摩金鶯所保持的史上最長紀錄。

本場比賽前6局雙方互有攻勢但皆未得分，直到7局上，道奇展開猛烈反擊，E.赫南德茲（Enrique Hernandez）靠滾地球帶回首分，史密斯（Will Smith）與大谷翔平隨後各敲出帶有打點的安打，幫助球隊一舉取得4比0領先。

費城人在比賽最後2局展開反攻，追回3分，但道奇守備穩健，最終以4比3驚險守成，將系列賽比分拉開至2比0。

道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）本場主投6局僅被擊出1安，送出9次三振、無失分，拿下勝投；救援的佐佐木朗希成功守成，收下本系列賽第2次救援成功。

道奇目前以2比0領先系列賽，將於9日在主場迎來第3戰，力拚橫掃費城人，晉級國聯冠軍戰。