洋基陷絕境！兩戰失23分慘遭藍鳥聽牌　賈吉苦言：必須反擊

▲洋基隊賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊賈吉（Aaron Judge）在美聯分區系列賽第2戰6日（台灣時間）於客場出戰多倫多藍鳥隊，以「第2棒、右外野手」身份先發上陣。儘管他在打擊方面敲出2支安打，但在守備時發生失誤，導致球隊陷入劣勢。最終洋基投手群崩盤，最終以7比13落敗。賈吉賽後面色凝重地說：「我們必須想辦法擊倒他們。」

這場比賽中，洋基先發投手佛里德（Max Fried）在2局下被藍鳥打者巴修（Daulton Varsho）敲出二壘打，接著因賈吉失誤形成無人出局三壘有人，隨後被克萊門特（Clement）擊出兩分砲先失分。3局又因巴修與克萊門特連續安打再丟3分。4局被敲安與投出四壞後退場，而第二任投手華倫（Warren）上場後又被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出滿貫全壘打，該局總共丟掉6分。

賈吉雖敲出2安，但球隊最終大敗，連同前一戰1比10落敗，目前系列戰0勝2敗，讓藍鳥率先取得聽牌優勢。他在賽後坦言：「這是季後賽，什麼事都可能發生。比賽可能變成投手戰，也可能從開局就陷入火力大戰，而他們這兩場比賽都採取了後者的節奏。」

他進一步指出：「當我們在前幾局就被打下6、7、8分時，打線要追分真的非常困難。不過，打者該做的事還是要照樣進行。今天我們有一點追了回來，但回到紐約後，我們必須擊倒他們。我們必須搶下先制分，必須主動給對手壓力。」