廖健富肩傷不樂觀...季後賽歸隊有難度　何品室融亮相

▲▼廖健富 。（圖／記者李毓康攝）

▲廖健富 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿昨天7比3擊敗統一獅，加上中信兄弟擊敗台鋼雄鷹，桃猿確定以年度第3晉級季後賽，將以「挑戰者」身份迎戰上半季冠軍統一獅。不過日前主力選手廖健富又傷退，總教練古久保健二今坦言，傷勢並不樂觀，季後賽歸隊應有難度。

廖健富今年飽受傷勢困擾，5月底先是因跑壘拉傷大腿，測試時又傷到，影響到復健進度，一直到8月29日才回到一軍，主要都是代打上場。

球團在9月下旬開始安排他先發，不過在9月底對台鋼雄鷹之戰，因撲接造成左肩受傷。

樂天原本期待廖健富歸隊能帶來關鍵戰力，古久保健二今受訪表示，傷勢其實沒有這麼樂觀，「整季下來，他也缺陣滿長一段時間。」目前評估季後賽歸隊，應有難度。

古久保健二坦言，少了廖健富對球隊來說是一大傷害，但相信其他選手能夠彌補缺陣的火力，「其他內野也都很努力，特別是林智平、余德龍，無論是哪一個位置，都相當稱職，他們救了球隊非常多次。」

另一方面，桃猿今天拉上去年第二輪指名何品室融，預計先發2棒右外野。古久保透露，「他在二軍幾乎整季都有出賽，之前就有想過要拉他上來，但後面沒辦法做出決定。」

悍將今天派出魔力藍先發，古久保健二說，「剛好對方是左投，讓他面對一軍這種層級，期待他展現應有實力。」
 

