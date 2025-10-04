運動雲

勇士主力季前賽上陣15分鐘　巴特勒扭傷腳踝是否對陣湖人待觀察

▲▼NBA媒體日，勇士柯瑞、格林、巴特勒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞、巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

根據《ESPN》記者弗來德（Nick Friedell）消息，金州勇士前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在近日稍微扭傷腳踝，目前不確定是否會影響他出戰對陣洛杉磯湖人的季前賽首戰。另外總教練柯爾（Steve Kerr）透露，他計畫讓主力輪換球員在季前賽各上場約15分鐘。

勇士去年透過交易得到巴特勒，目的在於延長球隊的爭冠窗口，柯爾曾公開表示，他期望這名老將側翼能夠主導球隊進攻節奏，考量到巴特勒的重要性，他的健康狀態對勇士新賽季的天花板至關重要，不過新賽季尚未開打，他的身體就已出現狀況，出現了輕微腳踝扭傷。

對於柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒以及自由球員新援霍佛德（Al Horford）等老將而言，接下來2周的季前賽並不需要大量出賽，但球隊磨合仍然重要，尤其巴特勒與霍佛德需要更多與新隊友建立化學效應，不過，隨著年齡增長，傷病對36歲的巴特勒來說幾乎難以避免。

巴特勒自2018-19年球季以來，就沒有單季出賽達65場，這使得勇士必須盡可能保護他，確保能以健康姿態進入季後賽，上賽季他在勇士出戰30場比賽，場均17.9分、5.9助攻、5.5籃板、1.7抄截，三分球命中率僅27.9%，但仍在關鍵時刻為勇士注入即戰力，雖然他已不像在邁阿密熱火時期那樣能獨自扛起整支球隊，但仍是勇士不可或缺的角色。

