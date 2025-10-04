佐佐木朗希曝大谷翔平「愛的鞭策」　一句話讓媒體笑翻

▲佐佐木朗希（左1）、大谷翔平（左2）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

國聯外卡系列賽連勝晉級後，洛杉磯道奇將展開對費城人的分區系列賽首戰，今（4）日火球後援投手佐佐木朗希出席了媒體記者會，談到大谷曾給予的「愛的鞭策」。

佐佐木在對辛辛那提紅人的外卡系列賽第2戰中，於9局登板完成季後賽初登場，投出3上3下守成，幫助球隊鎖定晉級，當時他還投出旅美後的最快球速101.4英里（約163.2公里），展現壓制力。

回顧這場比賽，佐佐木表示：「這是我第一次在季後賽登板，雖然是帶著4分領先的局面，但能在第9局上場，對我來說很好，也成為自信的一部分，我想這能幫助到接下來的系列賽。」

被問到大谷翔平是否曾給予鼓勵時，佐佐木忍不住先笑出來，隨後說：「大谷學長其實沒有跟我說太多話，只是對我說了一句『快點給我投球啊』而已。」此話一出，讓在場的媒體都笑聲不斷。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露，根據比賽情況與對手狀態，終結者人選目前仍會彈性調整，在考慮的名單中包括佐佐木、席漢（Emmet Sheehan）、崔南（Blake Treinen）、維西亞（Alex Vesia）。

佐佐木則保持謙遜，他說：「什麼時候登板不是我能決定的，我只要在被交付任務時盡力投球，為球隊貢獻就好。」

談到即將在費城比賽，他也表示：「那裡的球迷非常熱情，如果能在這樣的環境發揮出自己應有的表現，會讓我更有信心。」