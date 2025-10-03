▲麥馬洪飛身撲接成關鍵 賈吉盛讚：這就是我們要找他的原因。（圖／路透）
記者胡冠辰／綜合報導
距今已超過20年，洋基傳奇基特（Derek Jeter）曾在與紅襪的比賽中全速追逐高飛球時，毅然決定不減速，讓洋基球場一壘側場邊座椅成為他墜落的著陸點；那是2003年夏天美聯分區系列賽第1戰，他滿身是血卻化身英雄，那次被簡稱為「飛撲」（The Dive）的經典守備，也成為日後無數回顧文章中必提的畫面。
The McMan. pic.twitter.com/Y0OPTIAAlG— New York Yankees (@Yankees) October 3, 2025
如今，這樣的經典場景似乎在洋基重現；在3日上午美聯外卡系列賽第3戰，洋基以4比0擊敗紅襪，第8局時，三壘手麥馬洪（Ryan McMahon）無所畏懼地全速衝向界外區，飛身撲接下杜蘭（Jarren Duran）的高飛球，成為全場關鍵防守。
「不，我們不會那麼做，」麥馬洪在賽後被問到是否模仿基特的經典飛撲時笑著說，「那是完全不同的層級，但謝謝你。」
"I didn't feel anything. Just kept rolling with the adrenaline, popped back up and was just happy to make the play."— YES Network (@YESNetwork) October 3, 2025
Ryan McMahon details his incredible catch in foul territory flipping into the Boston dugout. pic.twitter.com/VkIGw9UZ0S
不過，洋基上下認為應該是球隊該感謝他，隊長賈吉（Aaron Judge）盛讚道：「這就是我們為什麼找來他的原因，你會特別去找聯盟最好的三壘防守球員，就是為了這樣的時刻，他今年已經替我們打出許多關鍵安打；甚至有再見安打，像這樣在關鍵時刻的表現，就是你要去找這樣球員的理由。」
這次守備發生在先發投手施利特勒（Cam Schlittler）投完最後1局、送出12次三振的壯觀表現之後；麥馬洪全速撞上護欄，翻進客隊紅襪休息區那片紅色海洋，他隨即站起來，臉上帶著笑容，但也好奇等球隊飛抵多倫多後身體會不會出現疼痛。
Still not over that Ryan McMahon catch pic.twitter.com/Xpr50xHAXa— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) October 3, 2025
「腎上腺素湧上來的時候我根本沒感覺，」麥馬洪笑說，「但我敢肯定我撞到休息區裡所有東西，不過我接到球之後能夠立刻脫身，真的很興奮。」
這位在7月自落磯隊被交易而來的三壘手坦言，最後認為重返季後賽舞台是一段「超棒」的體驗，「能和這些隊友一起打這樣的比賽，還有這樣的主場觀眾，整晚氣氛都電力十足，」他說，「真的非常好玩。」
