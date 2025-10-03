▲麥馬洪飛身撲接成關鍵 賈吉盛讚：這就是我們要找他的原因。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

距今已超過20年，洋基傳奇基特（Derek Jeter）曾在與紅襪的比賽中全速追逐高飛球時，毅然決定不減速，讓洋基球場一壘側場邊座椅成為他墜落的著陸點；那是2003年夏天美聯分區系列賽第1戰，他滿身是血卻化身英雄，那次被簡稱為「飛撲」（The Dive）的經典守備，也成為日後無數回顧文章中必提的畫面。

如今，這樣的經典場景似乎在洋基重現；在3日上午美聯外卡系列賽第3戰，洋基以4比0擊敗紅襪，第8局時，三壘手麥馬洪（Ryan McMahon）無所畏懼地全速衝向界外區，飛身撲接下杜蘭（Jarren Duran）的高飛球，成為全場關鍵防守。

「不，我們不會那麼做，」麥馬洪在賽後被問到是否模仿基特的經典飛撲時笑著說，「那是完全不同的層級，但謝謝你。」

"I didn't feel anything. Just kept rolling with the adrenaline, popped back up and was just happy to make the play."



Ryan McMahon details his incredible catch in foul territory flipping into the Boston dugout. pic.twitter.com/VkIGw9UZ0S — YES Network (@YESNetwork) October 3, 2025

不過，洋基上下認為應該是球隊該感謝他，隊長賈吉（Aaron Judge）盛讚道：「這就是我們為什麼找來他的原因，你會特別去找聯盟最好的三壘防守球員，就是為了這樣的時刻，他今年已經替我們打出許多關鍵安打；甚至有再見安打，像這樣在關鍵時刻的表現，就是你要去找這樣球員的理由。」

這次守備發生在先發投手施利特勒（Cam Schlittler）投完最後1局、送出12次三振的壯觀表現之後；麥馬洪全速撞上護欄，翻進客隊紅襪休息區那片紅色海洋，他隨即站起來，臉上帶著笑容，但也好奇等球隊飛抵多倫多後身體會不會出現疼痛。

Still not over that Ryan McMahon catch pic.twitter.com/Xpr50xHAXa — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) October 3, 2025

「腎上腺素湧上來的時候我根本沒感覺，」麥馬洪笑說，「但我敢肯定我撞到休息區裡所有東西，不過我接到球之後能夠立刻脫身，真的很興奮。」

這位在7月自落磯隊被交易而來的三壘手坦言，最後認為重返季後賽舞台是一段「超棒」的體驗，「能和這些隊友一起打這樣的比賽，還有這樣的主場觀眾，整晚氣氛都電力十足，」他說，「真的非常好玩。」