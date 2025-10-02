霍佛德等3新援將左右勇士成敗　美媒評補強：整體戰力比上季強

▲勇士3位新援，由左而右小柯瑞、霍佛德與梅爾頓。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

記者游郁香／綜合報導

勇士終於在訓練營展開後第2天，與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）完成續約，正式簽下小柯瑞（Seth Curry）、霍佛德（Al Horford）和梅爾頓（De’Anthony Melton）等新援，《NBC體育》灣區站針對這3筆補強做出評比，直言這3人將成為左右勇士新賽季成敗的關鍵。

小柯瑞

優勢：勇士板凳需要外線火力。小柯瑞與希爾德（Buddy Hield）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）能組成「三分狙擊群」，威脅對手第二陣容。小柯瑞上季三分命中率高達45.6%，生涯平均43.3%，在現役球員中排名第二，僅次於哥哥柯瑞（Stephen Curry）。他擁有11年NBA資歷，打過41場季後賽，三分命中率46.8%，證明他能在大舞台維持高效率。

劣勢：防守始終是短板，他在場上常會把自己進攻端的得分又還回去。

總評：補強深度的聰明之舉，能以低成本得到優質射手是幸運之事，更何況他還是球隊頭牌的弟弟。

Day one. Season starts here.@Gatorade || Training Camp pic.twitter.com/yfnKYhsDid — Golden State Warriors (@warriors) October 1, 2025

霍佛德

優勢：霍佛德是一位高風險意識但高職業素養的老將，與勇士高層契合度極高。他能拉開空間，彌補巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）缺乏外線的短處。生涯三分命中率37.7%，上季下滑至36.3%，但在波士頓前兩年則分別繳出44.6%、41.9%。他擁有豐富的季後賽經歷，出賽時間比勇士任何一人都多。

主帥柯爾（Steve Kerr）一直渴望能有一名「能拉開空間的大個子」。霍佛德39歲，依舊能防守、傳球，明顯比過去的人選更具升級效果。

劣勢：勇士已有一票「叔叔」級老將，而他是最年長的。即便無傷，合理推測他會缺席12至15場比賽，醫療團隊必須嚴密管理。

總評：划算的冒險，以570萬美元簽下一名能扛24到28分鐘的多功能老將，非常值得。

梅爾頓

優勢：梅爾頓上季原本已站穩先發後衛，但因左膝韌帶撕裂提前報銷。如果健康，他很可能整季都是先發。他的投射與防守能力，能讓他重新獲得重要角色。

劣勢：他剛動完手術，更令人憂慮的是過去有多次傷病史，包括背部問題，需要醫療團隊謹慎管理。

總評：這是一筆值得的投資。若能保持健康，打滿65至70場，他的防守與外線將讓這筆補強成為大成功。

整體總結

勇士這次遲來的補強，為球隊帶來比去年開季更多的彈性與武器。整體而言，他們確實比去年10月更強，但能否明顯升級，最終仍取決於「健康」這個最重要的變數。