天使鎖定703轟傳奇普侯斯！面試新任教頭人選

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）1日（台灣時間2日）在 X（原推特）爆料，洛杉磯天使隊計畫面試前大聯盟球星普侯斯（Albert Pujols），作為新任總教練的候選人之一。天使隊在9月30日宣布，因健康因素本季中途休養華盛頓（Ron Washington）正式退任。

普侯斯被認為是天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）的心頭好，也是熱門人選之一。據普侯斯身邊人士透露，這項決定最終甚至可能由他本人來定奪。

普侯斯於2011年球季結束後，以 10年總值2億4000萬美元合約加盟天使，效力10個球季，留下打擊率.256、上壘率.311、長打率.447，以及222發全壘打。退休後，他仍留在天使體系內擔任職員。

退休後，普侯斯依據「10年個人服務合約」回到天使組織，擔任特別助理，今年更帶領多明尼加「東獅隊」（Leones del Escogido）奪下冬季聯盟冠軍與加勒比海系列賽冠軍，累積實戰帶兵經驗，被視為有力的接班人選。

普侯斯今年原定將在世界棒球經典賽（WBC）擔任多明尼加代表隊的總教練；若接掌天使兵符，屆時這一計畫勢必調整。

天使球星楚奧特（Mike Trout）早在今年3月就曾盛讚普侯斯，認為他具備成為總教練的條件，「我覺得他會是一位很好的總教練，他和球員互動的方式很棒。我在休賽季看過他在多明尼加帶隊，還贏得冠軍。如果能為他打球，那會很酷。」