運動雲

>

天使鎖定703轟傳奇普侯斯！面試新任教頭人選

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）1日（台灣時間2日）在 X（原推特）爆料，洛杉磯天使隊計畫面試前大聯盟球星普侯斯（Albert Pujols），作為新任總教練的候選人之一。天使隊在9月30日宣布，因健康因素本季中途休養華盛頓（Ron Washington）正式退任。

普侯斯被認為是天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）的心頭好，也是熱門人選之一。據普侯斯身邊人士透露，這項決定最終甚至可能由他本人來定奪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

普侯斯於2011年球季結束後，以 10年總值2億4000萬美元合約加盟天使，效力10個球季，留下打擊率.256、上壘率.311、長打率.447，以及222發全壘打。退休後，他仍留在天使體系內擔任職員。

退休後，普侯斯依據「10年個人服務合約」回到天使組織，擔任特別助理，今年更帶領多明尼加「東獅隊」（Leones del Escogido）奪下冬季聯盟冠軍與加勒比海系列賽冠軍，累積實戰帶兵經驗，被視為有力的接班人選。

普侯斯今年原定將在世界棒球經典賽（WBC）擔任多明尼加代表隊的總教練；若接掌天使兵符，屆時這一計畫勢必調整。

天使球星楚奧特（Mike Trout）早在今年3月就曾盛讚普侯斯，認為他具備成為總教練的條件，「我覺得他會是一位很好的總教練，他和球員互動的方式很棒。我在休賽季看過他在多明尼加帶隊，還贏得冠軍。如果能為他打球，那會很酷。」

關鍵字： 洛杉磯天使隊普侯斯總教練棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶笑言：等下打給陳晨威

來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶笑言：等下打給陳晨威

悍將年輕戰力湧現　鋒總點名魏全補救、王念好蛻變

悍將年輕戰力湧現　鋒總點名魏全補救、王念好蛻變

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

熱門新聞

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

2紅人教頭拒絕敬遠大谷：開玩笑？

3兄弟回到洲際拚下半季封王

4「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

5大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

最新新聞

1霍佛德等3新援將左右勇士成敗

2大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

3霍佛德坦言「勇士是唯一選擇」

4大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

5洋基背水一戰4比3險勝紅襪！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【鏟子超人中標潮】粉刺變「蜂窩性組織炎」 網勸：2種人別去
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366