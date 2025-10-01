運動雲

羅伯斯盛讚大谷翔平首局開轟「太關鍵了」　滿意擊潰紅人火球右投

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（1）日以第1棒、指定打擊先發，在首局首打席敲出全壘打，第4打席再度開轟，達成季後賽單場雙響砲，成為繼2004年松井秀喜之後，第2位達成此紀錄的日本球員。此役道奇火力全開，全場15支安打包括5發全壘打，攻下10分大勝辛辛那提紅人，距離連續13年闖進分區系列賽僅一步之遙，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚大谷首局開轟非常「關鍵」。

羅伯斯先是盛讚打線大爆發：「今天的打擊表現太棒了，大家準備充分，計畫明確，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的表現很關鍵，翔平更是完成了大工作，E.赫南德茲（Enrique Hernández）在十月總是能挺身而出，我覺得每位打者都打出了高質量的打席，格林（Hunter Greene）是位非常有天賦的投手，但我們能這樣突破他，真的令人印象深刻。」

當被問到大谷表現時，羅伯斯點頭示意：「毫無疑問，這樣的比賽會讓他專注力提升，打席品質也會跟著上升，這也是他選擇加入這支球隊、這個組織的原因，就是要在這樣的舞台展現超凡天賦，我們對他這個季後賽寄予厚望，就像上季帶領我們拿下世界冠軍一樣。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

羅伯斯強調大谷在首戰的重要性：「翔平的首局開轟真的太關鍵了，幫助我們打開氣勢，史奈爾（Blake Snell）的投球也同樣關鍵，從一開始我們就對格林有明確的作戰計畫，沒有錯過他的失投。」

