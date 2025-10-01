克羅切對戰洋基不敗！4勝、防禦率2.57　賈吉：大聯盟最好的投手

▲賈吉今日對克羅切苦手。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟美聯外卡系列賽首戰，紐約洋基1比3不敵波士頓紅襪，這場比賽的關鍵原因之一，就是紅襪先發投手克羅切（Garrett Crochet）的壓制演出，他主投7.2局，送出11次三振。賽後，洋基強打賈吉（Aaron Judge）對克羅切表達了高度敬意，甚至給出了「最強」評價。

賈吉說：「他是現在大聯盟最好的投手。」今日比賽中，賈吉4打數2安打，但第3局面對克羅切時被三振。

洋基原本靠著王牌左投弗萊德（Max Fried）壓制取得1比0領先，不過在7局下半，接替的中繼投手威佛（Luke Weaver）無法守成，被紅襪外野手吉田正尚敲出2分打點安打，比分被反超為2比1；第9局，紅襪三壘手布萊格曼（Alex Bregman）再補上適時二壘安打，鎖定勝局。

事實上，洋基近來始終難以突破克羅切的壓制，迄今為止，他對洋基保持不敗戰績，且克羅切已經在對洋基的比賽中累積45次三振，例行賽時，他對洋基拿下4勝0敗，防禦率僅2.57。能夠成功壓制的關鍵，外界認為在於他的速球威力、多樣化的投球組合，以及強勁的投球動作。

值得一提的是，即便在這場比賽中克羅切被洋基沃爾普（Anthony Volpe）轟出一發陽春砲，但他仍然展現韌性，隨後連續解決17名洋基打者。