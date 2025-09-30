運動雲

快艇頭牌雷納德回應密約風波　相信NBA調查能還他清白

▲▼快艇頭牌雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德否認未履行Aspiration合約，強調自己完成了相關義務。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard）陷入「密約」風波，有傳聞稱他與前球隊贊助商 Aspiration簽下4年2800萬美元代言合約卻「無實際服務」。雷納德在媒體日首次公開回應，直言「這不準確」，並強調自己了解並履行了合約義務，對NBA的調查充滿信心。

雷納德表示，Aspiration早已破產，外界討論的合約內容「其實是舊聞」。他在破產文件中被列為最大債權人之一，仍被欠700萬美元。對此他說，「我不確定具體數字，拿到的比那還多，但最後公司倒了，這是一樁詐欺案。想要更多細節，應該去問那家公司或相關負責人。」

▲▼快艇頭牌雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德表示，爭議不會影響自己或球隊專注度。（圖／達志影像／美聯社）

NBA已針對此事展開調查，重點在於快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）與少數股東丹尼斯（Dennis Wong）同時是Aspiration投資人，是否涉及規避薪資上限。鮑爾默則對外表示，自己只是介紹雙方認識，對代言細節毫不知情，並直言「我也被騙了」。

雷納德強調，這不會影響自己與球隊的專注度，「NBA會完成他們的調查，我們沒有任何不當行為。我們歡迎調查，這不會成為干擾。」面對外界質疑，他希望透過聯盟調查，還自己與球隊一個清白。

