桃園盃／韓國京畿道教練盛讚台灣基本功　盼帶回學習經驗

▲▼桃園盃京畿道。（圖／主辦單位提供）

▲▼桃園盃京畿道，隊長姜知岵（下）。（圖／主辦單位提供）

▲▼桃園盃京畿道。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃青棒賽26日在大園棒球場開打，韓國京畿道一天兩戰，首戰以1分之差飲恨落敗，第2場火力全開。對上雲林麥寮高中時，隊長姜知岵單局敲出2安打，率隊灌進8分奠定勝基，最終以10比6獲勝。

前3局雙方以0比0僵持，4局上姜知岵、韓董緣、崔瑞允連續敲安，加上對手奉送3次保送，先攻下4分；隨後姜知岵、金信侑接連擊出二壘安打，再添4分，單局猛灌8分。京畿道此役派出4名投手輪番上陣，側投黃智晧主投2局壓制力十足，因考量隔場比賽限制而提前退場，接替的李伊贊中繼1局失2分，拿下勝投。

麥寮高中在4局下追回2分，但京畿道5局上再度擴大至10比2。5局下麥寮靠著對方連續保送，只靠1支安打就灌回4分，不過最終仍以4分之差落敗。

韓國京畿道由仁昌高中教練宋性洙領軍，球員來自京畿道8所高中，透過各校教練推薦並經過測試選拔而成。宋性洙表示：「我們球員是各校推薦後，再進行測試挑選。」他補充，球隊25日才抵達台灣，26日一早8點就有比賽，相當耗費體力，午場比賽前只讓球員在巴士上休息約30分鐘，才稍微恢復狀態。

宋性洙學生時期曾多次來台，前年也曾擔任新北U18邀請賽韓國隊教練團成員。他觀察台灣高中棒球隊時指出：「台灣球員的基本功紮實，教學也很有系統。反觀近幾年韓國訓練對守備基本功的重視不如以往，希望能多學習這部分。」

首次來台的隊長姜知岵也有相同觀察，他表示：「台灣球員基本工作得很好，投手都能很有自信地投直球。我希望球隊能在比賽中零失誤完成目標。」他同時透露偶像是斗山熊內野手許敬民，「因為他長得帥，守備和打擊都很厲害。」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

