周天成南韓賽2比0拍落前世錦賽金牌　本季第6度闖4強

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今（26）日出戰超級500系列南韓公開賽8強，交手昨日淘汰了「同鄉」王子維的新加坡好手駱建佑，兩人過去8次交手各取4勝，小天首局克服落後，以21比18後來居上，次局被追近比分也能穩住，以21比16直落2力退2021年世錦賽金牌得主，本季第6度挺進男單4強。

現年35歲、世界排名第5的周天成，本周轉戰南韓賽，前兩輪都以直落2輕鬆過關，今日8強賽再戰世界排名第9的新加坡一哥駱建佑。小天今年曾在自家主場台北公開賽冠軍戰不敵駱建佑，此役尋求復仇。

開賽戰況一度膠著，周天成下半局10比13落後，小天靠著網前加壓搶分，穩定節奏逐步追上，一波7比1猛烈反擊，率先取得20比16、4個局點，被化解了兩個後，仍以21比18先下一城。

進入次局，周天成延續逆轉氣勢，以11比8進入技術暫停。雖然駱建佑努力追分，一度將差距縮小到1分，但他關鍵時刻接連出現失誤，小天則及時穩住陣腳，在17比16後連拿4分鎖定勝局，最終以21比16直落2獲勝，成功晉級本季第6度4強，下一戰將與賽會頭號種子安東森爭決賽門票。