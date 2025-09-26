「我的夢想是和大谷一起傳接球」泳池少年飛身撲球獲得第54轟

▲大谷翔平撈出54轟，一棒球入泳池。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（26）日在客場對亞利桑那響尾蛇以「第1棒、指定打擊」先發出場，前2打席皆遭解決，但第3打席敲出第54號全壘打，追平個人單季最多紀錄，同時完成連續2年、個人生涯第3度單季100打點里程碑，而這發全壘打球最終被一位泳池少年獲得。

洛杉磯道奇當時以4比0領先，在4局上1出局三壘有人時，被響尾蛇投手克里斯麥特（Nabil Crismatt）低角度變速球引誘重心前傾，但仍靠著右手單手一撈，將球掃向右外野，白球直接飛進主場名物「泳池」中，現場隨即響起MVP呼喊聲，大谷則神情自若地繞壘。

NO. 54 FOR SHOHEI OHTANI pic.twitter.com/MFEbYZcrKk — MLB (@MLB) September 25, 2025

這顆落入泳池的第54號全壘打球，幸運地被住在亞利桑那的10歲男孩約瑟夫（Lamar Joseph）撿到，他和父親一同進場觀戰，毫不猶豫地跳入泳池成功撈球，興奮地比著「YA」手勢說：「我跳進泳池把球拿到，真的太開心了！」

約瑟夫透露：「我有參加棒球隊，我是道奇迷，大谷真的太棒了！我的夢想就是能和大谷翔平一起玩傳接球，或者偶爾能在打擊練習場和他一起揮棒。」這名小球迷更憧憬未來能與大谷成為同隊隊友。