運動雲

>

「我的夢想是和大谷一起傳接球」泳池少年飛身撲球獲得第54轟

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平撈出54轟，一棒球入泳池。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（26）日在客場對亞利桑那響尾蛇以「第1棒、指定打擊」先發出場，前2打席皆遭解決，但第3打席敲出第54號全壘打，追平個人單季最多紀錄，同時完成連續2年、個人生涯第3度單季100打點里程碑，而這發全壘打球最終被一位泳池少年獲得。

洛杉磯道奇當時以4比0領先，在4局上1出局三壘有人時，被響尾蛇投手克里斯麥特（Nabil Crismatt）低角度變速球引誘重心前傾，但仍靠著右手單手一撈，將球掃向右外野，白球直接飛進主場名物「泳池」中，現場隨即響起MVP呼喊聲，大谷則神情自若地繞壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這顆落入泳池的第54號全壘打球，幸運地被住在亞利桑那的10歲男孩約瑟夫（Lamar Joseph）撿到，他和父親一同進場觀戰，毫不猶豫地跳入泳池成功撈球，興奮地比著「YA」手勢說：「我跳進泳池把球拿到，真的太開心了！」

約瑟夫透露：「我有參加棒球隊，我是道奇迷，大谷真的太棒了！我的夢想就是能和大谷翔平一起玩傳接球，或者偶爾能在打擊練習場和他一起揮棒。」這名小球迷更憧憬未來能與大谷成為同隊隊友。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

【死亡事故】苗栗深夜重大車禍！　國光號疑搶黃燈猛撞機車2男大生亡

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

4兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

5日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

最新新聞

1洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭

2鄭聖錡真神奇安打　東石逆轉勝

3海神例行賽預售票10月1日全面開賣

4PLG例行賽10月26日開打

5泳池少年：夢想是和大谷一起傳接球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366