「國聯西區就是洛杉磯的！」羅伯斯熱血演說：保持那股銳氣

This speech Dave Roberts gave to the Dodgers after clinching the NL West will give you CHILLS!



Perfect words to hear before popping the champagne and getting ready for an October run.



Via @SportsNetLA pic.twitter.com/gVeS3N5DHi — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 25, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國時間9月25日，洛杉磯道奇在客場以8比0擊敗亞利桑那響尾蛇，確定完成國聯西區4連霸。先發投手山本由伸主投6局無失分，送出7次三振，拿下本季第12勝；第一棒、指定打擊的大谷翔平則敲出54轟，攜手助隊再闖季後賽。

確定封王後，道奇在賽後於休息室展開香檳大戰，在歡騰之前，教頭羅伯斯（Dave Roberts）先發表了一段熱血演說，「好了，大家聚過來！首先我要說的是——恭喜大家，拿下國聯西區冠軍。全世界都知道，這個分區就是屬於洛杉磯的！但記住，這只是第一步。

「正如我幾天前所說，接下來的五週，必須是你們人生中最重要的五週。絕對如此。我對大家的要求只有一個：繼續為隊友而戰。接下來最重要的，就是戰到最後，為成為冠軍竭盡全力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不只是這裡的每一個人，還有很多不在這裡的人，都為這一刻付出了。今晚，就盡情享受吧！你們值得這場勝利。但千萬不能鬆懈，這五週一定要保持鬥志，持續帶著那股『銳氣』去戰鬥。恭喜，也謝謝大家！」

「當地專業媒體《Dodgers Nation》也在官方X（前Twitter）上盛讚：「羅伯斯在國聯西區封王後，對道奇球員的演講讓人起雞皮疙瘩！在開香檳、準備迎接十月大戰之前，沒有比這更完美的話語了。」

道奇能否挑戰2連霸、再度捧起世界大賽冠軍？後續戰役備受關注。

▲ 道奇封王 。（圖／截自道奇X）