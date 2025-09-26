「國聯西區就是洛杉磯的！」羅伯斯熱血演說：保持那股銳氣

This speech Dave Roberts gave to the Dodgers after clinching the NL West will give you CHILLS!— Dodgers Nation (@DodgersNation) September 25, 2025
Perfect words to hear before popping the champagne and getting ready for an October run.
Via @SportsNetLA pic.twitter.com/gVeS3N5DHi
記者王真魚／綜合報導
美國時間9月25日，洛杉磯道奇在客場以8比0擊敗亞利桑那響尾蛇，確定完成國聯西區4連霸。先發投手山本由伸主投6局無失分，送出7次三振，拿下本季第12勝；第一棒、指定打擊的大谷翔平則敲出54轟，攜手助隊再闖季後賽。
確定封王後，道奇在賽後於休息室展開香檳大戰，在歡騰之前，教頭羅伯斯（Dave Roberts）先發表了一段熱血演說，「好了，大家聚過來！首先我要說的是——恭喜大家，拿下國聯西區冠軍。全世界都知道，這個分區就是屬於洛杉磯的！但記住，這只是第一步。
「正如我幾天前所說，接下來的五週，必須是你們人生中最重要的五週。絕對如此。我對大家的要求只有一個：繼續為隊友而戰。接下來最重要的，就是戰到最後，為成為冠軍竭盡全力。」
「不只是這裡的每一個人，還有很多不在這裡的人，都為這一刻付出了。今晚，就盡情享受吧！你們值得這場勝利。但千萬不能鬆懈，這五週一定要保持鬥志，持續帶著那股『銳氣』去戰鬥。恭喜，也謝謝大家！」
「當地專業媒體《Dodgers Nation》也在官方X（前Twitter）上盛讚：「羅伯斯在國聯西區封王後，對道奇球員的演講讓人起雞皮疙瘩！在開香檳、準備迎接十月大戰之前，沒有比這更完美的話語了。」
道奇能否挑戰2連霸、再度捧起世界大賽冠軍？後續戰役備受關注。
▲ 道奇封王 。（圖／截自道奇X）
