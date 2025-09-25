運動雲

史上首位捕手單季60轟！羅利雙響助水手美西稱霸　相隔24年封王

記者王真魚／綜合報導

西雅圖水手強打捕手羅利（Cal Raleigh）本季火力全開，今天對洛磯之戰，單場雙響砲，將全壘打數推進至60支，成為大聯盟史上首位達成單季60轟的捕手，也刷新多項紀錄。水手此役9比2勝出，也順利在美聯西區封王。

羅利在首局就火力全開，掃出一發438英尺全壘打，飛進T-Mobile球場右外野上層看台，完成本季第59轟；隨後於8局再度開轟，正式達成單季60轟里程碑。

本季羅利已經改寫多項紀錄：

・水手隊史單季最多轟：原紀錄由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997、1998年締造的57轟保持。

・左右開弓打者單季最多轟：原紀錄為曼托（Mickey Mantle）在1961年的54轟。

・捕手單季最多轟：原紀錄為佩瑞茲（Salvador Perez）在2021年的48轟。

如今，他僅差兩轟，就能追平賈吉（Aaron Judge）在2022年締造的美聯單季62轟紀錄。

此役對洛磯之戰，水手隊轟不停，首局在羅利開轟之後，羅里格茲（Julio Rodríguez）敲出本季第32轟，追平他2023年創下的生涯新高；波蘭科（Jorge Polanco）隨後補上第25轟，率隊早早建立大幅領先優勢。

羅利除了單場雙響之外，第二次打擊時又補上一支右外野二壘安打，送回2分打點，此戰3安猛打賞包辦4分打點。

水手隊此戰擊敗洛磯，也正式封王，奪下隊史第4座美西冠軍。終結了太空人長達8年的統治。太空人自2017至2024年間7度奪下美西冠軍，其中包含近期4連霸。

水手曾在1995、1997與2001年封王，本季則在7月初一度落後7場的情況下強勢逆轉，9月掀起16勝1敗的狂潮，包括一波10連勝，成功躍居首位。上周末更在客場橫掃太空人，徹底掌握分區主導權。

