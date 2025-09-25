運動雲

「我會全力守護家鄉」　周思齊攜手球芽推修復計畫

記者王真魚／綜合報導

花蓮縣光復鄉因樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水傾瀉而下，造成嚴重災情。光復鄉孕育出許多職棒球星，不少球員紛紛在社群媒體上表達關心。退役球星周思齊繼昨日首度發聲後，今（25日）再度透過臉書寫下長文，強調「不管有多難，我都會和光復鄉一起走下去」，並宣布將與球芽基金會全力推動「修復計畫」，協助家鄉重建。

周思齊表示，雖然人正在中國平潭協助亞錦賽運作，但心始終留在光復鄉。他難過地說，老家已被洪水吞沒，「那種心情與無力感，難以形容」，但他更強調「我不會讓希望被淹沒」。

光復鄉是台灣棒球的重要搖籃，過去孕育出黃忠義、周思齊、高國輝、羅國龍等人，現役球員林立、陳文杰、馬傑森也來自此地。洪水重創熟悉的角落，道路與橋梁被沖斷，讓在外的球員們憂心不已。

面對重創的家鄉，周思齊呼籲大家不要失去希望，他與球芽基金會將攜手推動「修復計畫」，陪伴光復鄉一步一步站起來。他在文末強調：「不管有多難，我都會和光復鄉一起走下去。」

周思齊臉書全文

我會全力守護家鄉

我的老家已被洪水吞沒，但我不會讓希望被淹沒。

謝謝朋友們在這段時間對我的關心。 雖然我人在亞錦賽，但心始終留在光復鄉。

這場洪水的威力超乎想像， 道路和橋樑被沖斷，熟悉的角落也不復存在。 當我得知老家遭到洪水吞噬 那種心情與無力感，難以形容。

光復鄉養育了我。

這裡有長輩的守護、師長的教導， 也有一群懷抱夢想的學弟妹們。 如今，他們都在苦難中堅強承受。

接下來，我和球芽會全力推動「修復計畫」， 無論有多艱難，都要陪著光復鄉一步一步站起來。

不管有多難，我都會和光復鄉一起走下去。

#修復計畫 #修護光復 #我們一起走下去

▲▼ 周思齊引退賽，周思齊賽後與球迷合照，過程中激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲洪水重創光復鄉，周思齊透過社群喊話：「我不會讓希望被淹沒，會和家鄉一起走下去。」（圖資料照／記者李毓康攝）

關鍵字： 周思齊光復鄉洪水修復計畫棒球

