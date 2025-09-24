馬太鞍堰塞湖溢流淹光復　周思齊等球員憂心老家　富藍戈跨海關心花蓮

▲ 花蓮光復鄉因颱風外圍環流引發洪水，馬路瞬間成河，災情慘重。包含周思齊、高國輝、羅國龍在內的多位球員都在社群表達對家鄉的擔憂。（圖取自 IG、Threads／高國輝、羅國龍）

記者王真魚／綜合報導

樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水沖破堤防並衝斷馬太鞍溪橋，滾滾泥水直灌光復鄉，部分地區水深逼近一層樓高，災情相當嚴重。

光復鄉是許多職棒球員的故鄉。前中信兄弟球星周思齊老家就在當地，他人在中國平潭協助亞錦賽，得知家鄉受災後心急發文，「有光復的朋友可以幫我回家看看嗎？很擔心。」友人也通報，表示家人已經前往避難所。

現任富邦悍將二軍打擊教練高國輝的老家同樣在光復，他在IG限時動態分享道路被洪水淹沒的影片，寫下「不知道該說什麼？」其弟、前職棒球員羅國龍也在限動表示，「看到老家被大水淹沒，心裡真的很難過，希望全台能幫助我的家鄉，馬太鞍加油。」

即使已經離開台灣，過去曾效力富邦悍將的前洋投富藍戈看到新聞後心繫花蓮。他在社群轉發貼文，面，並寫下「Praying for Hualien（為花蓮祈禱）」，還在留言區主動關心球迷，「你和你的家人都安全嗎？」

▲ 花蓮光復鄉因颱風外圍環流引發洪水，馬路瞬間成河，災情慘重。富邦悍將前洋投富藍戈也在 IG、Threads 發文祈禱「Praying for Hualien」，並關心球迷家人是否平安 。（圖取自IG、Threads／@efranco44）