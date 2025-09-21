勇士3版本報價全被拒　庫明加經紀人：爭取球員選項不代表要走

▲庫明加與勇士續約談判陷入僵局，他堅持要「球員選項」作為保障。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約拉鋸戰仍未有突破，眼看10月1日的合格報價期限逼近，雙方依舊卡在同一個問題，「選項」究竟該屬於誰。他的經紀人透納（Aaron Turner）近日受訪時強調，「有了球員選項，只是讓他有選擇權，這代表他選擇留下。」

NBA自由市場開啟超過兩個半月，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）仍未能與庫明加陣營敲定合約。勇士已開出3種方案：3 年7520萬美元（第3年球隊選項）、2 年4500萬美元（第2年球隊選項）以及3年5400萬美元（全額保障，無任何選項）。但庫明加拒絕了全部，只為堅持一件事，把「球隊選項」改成「球員選項」。

▲庫明加透過經紀人向球迷喊話：「我愛你們。」。（圖／達志影像／美聯社）

透納強調，他們願配合勇士避免觸及第二層硬上線，最大化柯瑞（Stephen Curry）的爭冠期，「但請在合約中給我們選擇權。這樣JK仍能留在勇士，他的大鳥條款還在，但至少最後的決定權在他自己手上。對一個相信自己的人來說，球員選項就像是一份保險，提供彈性。」

若是雙方談不攏，庫明加仍能選擇在10月1日前簽下1年790萬美元的合格報價。這樣一來，他將放棄超過4000萬美元的保障，換取明年夏天的完全自由身與「整季不能被交易」的保護條款。對一名即將滿23歲的年輕球員而言，這是風險，也是賭注。

「有些球隊簡直在流口水，希望JK簽下合格報價。」透納直言。據了解，沙加緬度國王與鳳凰城太陽已經端出更優渥的合約，附帶球員選項，並承諾給庫明加更多球權與責任，包括先發與決勝期的角色，這是勇士難以保證的。

▲庫明加已拒絕勇士3份報價，只為爭取最後的自主權。（圖／達志影像／美聯社）

透納指出，2021年前6順位雖沒人拿過總冠軍，也沒機會和多位未來名人堂球員並肩作戰，但他們都有更大的發展空間，並簽下至少1億美元合約。庫明加已經在灣區待了 4 年，角色起伏不定，甚至被當成交易籌碼，因此希望能獲得「球員選項」為保障。

目前的僵局很單純卻也難解：庫明加要「球員選項」，勇士堅持保留「球隊選項」。值得一提的是，庫明加本人在經紀人接受灣區媒體訪問時也親自到場，並透過透納向灣區球迷喊話，「我愛你們。」

透納補充說，「他很愛這些球迷，他也想留下來成為其中的一部分。大家一聽到球員選項就以為他要走，但為什麼？勇士擁有他的伯德條款，這是多好的舞台。有了球員選項，只是讓他有選擇權，這代表他選擇留下。」