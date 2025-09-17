桃園盃／吳彥愷控球穩健5局僅被敲1安　新明B10比3擊退歸仁

▲新明國中B吳彥愷。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組今（17）日火熱開打，在平鎮棒球場的對決，新明國中B靠著先發投手吳彥愷5局失1分的好投，搭配打線在第2局海灌6分奠定勝基，終場以10比3擊敗歸仁國中。

歸仁1局上掌握得分先機，靠著2、3棒李晨愷、吳睿穎的串聯安打，率先得到1分；2局下新明B反擊，靠著對手失誤以及保送，還有邱唯喆、余家睿安打，打線狂攻超過一輪，單局狂灌6分進帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方一路以6比1僵持至6局上，歸仁掌握反擊機會，謝仲桓、蔡宗樺、李晨愷3支一壘安打串連，得到2分；不過新明B沒打算就此鬆懈，下半局趙奕傑代打敲安，加上對手失誤，呂駿佑再補上一擊，該局討回4分，比賽也以10比3，新明B獲勝結束。

投手部分，新明B先發投手吳彥愷表現最為亮眼，主投5局用56球，僅被擊出1安，失1分，另有3次三振。

賽後新明B教練談到目前3年級，在球隊內是學長身分的吳彥愷：「前面第1局感覺比較緊張一點，但是3年級嘛，我就告訴他說，要多一點自信，所以他後面控球不錯，然後變化球也跑得蠻漂亮，在配球上就是用內外來搭配。」

吳彥愷今日投了5局，教練坦言這並非原先設定：「原本是設定大概4局，但就是（今天）用球數比較少、比較精簡，讓他多投1局，練習一下比較長局數的投球，他（之前）比較少丟到5局，練他的續航力。」

談到吳彥愷的進步，教練認為是控球：「他控球變比較穩定一點，之前可能很常1、2局會丟不完，但是他現在控球比較穩定，可以吃得比較長的局數，今天有丟到5局，我覺得還滿開心的，他可以丟到5局。」

對於今日自己的表現，吳彥愷自評不錯，表示自己最滿意的同是控球端：「今天有幾局用球數比較少。」他也透露已長時間在意控球表現。對於未來，他則期許能先打進8強。

身為二刀流選手的吳彥愷，較為喜好投球還是打擊？他回應，自己比較喜歡當投手，目前國三的他球速也已來到120多公里，未來有意以投手身分繼續征戰。