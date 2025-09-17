運動雲

>

羅利左右開弓雙響！追平2神獸紀錄　10壘打數寫下個人賽季新高

▲▼水手羅利。（圖／路透）

▲羅利單場雙響砲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今（17）日對戰堪薩斯市皇家轟出單季第55、56轟，不僅正式超越傳奇球星曼托（Mickey Mantle）左右開弓打者單季最多全壘打紀錄，更在下一個打席追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）並列隊史單季全壘打王。

羅利此役在第3、4局分別從左右打席開轟，成為本季第2次、職業生涯第5次左右開弓單場雙響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在第3局從皇家先發瓦卡（Michael Wacha）手中擊出419英尺陽春砲，突破曼托1961年創下的55轟紀錄；下一打席則炸裂中間方向425英尺全壘打，追平小葛瑞菲於1997與1998年各締造的單季56轟紀錄。

目前羅利以56轟、118分打點穩居美聯雙冠王，MVP聲勢也持續上升。他本季已有10場雙響砲比賽，若能在剩下11場比賽中再敲出6轟，將追平賈吉（Aaron Judge）於2022年所創下的美聯單季最多全壘打紀錄（62轟）。

羅利本季有45轟是在擔任捕手時擊出，日前已打破大聯盟單季捕手最多轟的歷史紀錄。此役他5打數敲出3安、3分打點，單場累積10個壘打數亦寫下個人賽季新高。

值得一提的是，同場比賽水手外野手坎佐內（Dominic Canzone）繳出5打數5安打、包含3發全壘打的驚人表現，成為隊史繼1987年布蘭特利（Mickey Brantley）之後，第2位單場達成5安包含3轟壯舉的球員。

水手終場以12比5擊敗皇家，豪取10連勝，以83勝68敗暫居美聯西區龍頭，領先第2的休士頓太空人0.5場勝差。

 
關鍵字： MLB西雅圖水手羅利

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

「大谷的特殊能力」羅伯斯期待今天爆發：這場比賽很重要

「大谷的特殊能力」羅伯斯期待今天爆發：這場比賽很重要

黃暐傑今日球威「微弱」　古久保：若完全健康會很有魅力

黃暐傑今日球威「微弱」　古久保：若完全健康會很有魅力

中壢區民日+神威日助攻！桃猿周二票房創新高　10940人進場

中壢區民日+神威日助攻！桃猿周二票房創新高　10940人進場

死裡逃生後掀起5分大局！台鋼5比1奪2連勝　兄弟暫亮不了燈

死裡逃生後掀起5分大局！台鋼5比1奪2連勝　兄弟暫亮不了燈

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門新聞

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟二軍取消3戰　葉總驚問怎麼可能

2大谷5局完美飆速！牛棚卻一局毀掉

3大谷翔平二刀流出擊　挑戰50轟＋第2勝

4大谷炸裂！50轟＋50K史上第一人

5一朗宅遇劫！史奈爾等多位名人受害

最新新聞

1大谷50轟+5局無安打救不了　道奇仍輸

2羅利左右開弓雙響！追平2神獸紀錄

3吳彥愷5局好投　新明B10比3擊退歸仁

4大谷炸裂！50轟＋50K史上第一人

5嘎琳突退隊　樂天護航喊告

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#林郁婷 不畏性別紛擾摘金！生涯 #大滿貫 正式升格世界拳后 #巴黎奧運

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366