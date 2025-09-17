羅利左右開弓雙響！追平2神獸紀錄　10壘打數寫下個人賽季新高

▲羅利單場雙響砲。（圖／路透）

西雅圖水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今（17）日對戰堪薩斯市皇家轟出單季第55、56轟，不僅正式超越傳奇球星曼托（Mickey Mantle）左右開弓打者單季最多全壘打紀錄，更在下一個打席追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）並列隊史單季全壘打王。

羅利此役在第3、4局分別從左右打席開轟，成為本季第2次、職業生涯第5次左右開弓單場雙響。

他在第3局從皇家先發瓦卡（Michael Wacha）手中擊出419英尺陽春砲，突破曼托1961年創下的55轟紀錄；下一打席則炸裂中間方向425英尺全壘打，追平小葛瑞菲於1997與1998年各締造的單季56轟紀錄。

目前羅利以56轟、118分打點穩居美聯雙冠王，MVP聲勢也持續上升。他本季已有10場雙響砲比賽，若能在剩下11場比賽中再敲出6轟，將追平賈吉（Aaron Judge）於2022年所創下的美聯單季最多全壘打紀錄（62轟）。

羅利本季有45轟是在擔任捕手時擊出，日前已打破大聯盟單季捕手最多轟的歷史紀錄。此役他5打數敲出3安、3分打點，單場累積10個壘打數亦寫下個人賽季新高。

值得一提的是，同場比賽水手外野手坎佐內（Dominic Canzone）繳出5打數5安打、包含3發全壘打的驚人表現，成為隊史繼1987年布蘭特利（Mickey Brantley）之後，第2位單場達成5安包含3轟壯舉的球員。

水手終場以12比5擊敗皇家，豪取10連勝，以83勝68敗暫居美聯西區龍頭，領先第2的休士頓太空人0.5場勝差。