桃園盃／黃銘恩猛打領銜卑南14比0完封美濃　教練微調動作收良效

▲卑南國中黃銘恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組今（17）日在平鎮棒球場火熱開打，卑南國中靠著黃銘恩領銜3安猛攻，團隊僅用3局就擊出12支安打，提前將美濃國中以14比0完封擊敗。

卑南首局就有攻勢，先發投手兼第1棒王羽翔選到保送，陳德丞安打，黃銘恩適時一擊的三壘安打取得領先；第2局卑南火力更加溫，保送串聯林聿修、陳德丞、林璽、黃銘恩、何忠彬安打，單局猛攻7分。

第3局卑南仍不手軟，首棒打者林聿修敲三壘安打後，團隊因投手犯規、保送，加上陳德丞、胡圻碩、黃銘恩安打，團隊再追加5分。投手部分，王羽翔主投2局用37球，搭配後援何忠彬聯手完封美濃打線，終場14比0收下開門紅勝利。

賽後卑南教練談到本場打擊手感火熱的黃銘恩，坦言前幾天有幫他微調打擊動作：「他打擊有點找不到想要的姿勢，稍微給他改一下。」

談到為何會做出姿勢調整？教練透露是因為黃銘恩以前不是這樣打：「我把他調回以前的姿勢，他以前不是這樣打，準備姿勢不對了。有的小朋友會這樣子，看到喜歡的動作他就模仿，我不知道他模仿誰，就是動作跑掉。」

他接著說：「打不好就會想要改別的姿勢，改是可以，可是他改得不好，有些小細節沒有做，所以今天第一場（改回動作）他就有恢復他的手感，保持下去就OK了，不要再亂改，不要打不好就想改。」

黃銘恩對此回應，透露自己其實沒有去學習別人動作，姿勢會有所不同是因為忘記：「如果有一陣子沒有打擊的話，動作就會有點跑掉，也會忘記自己原本的動作，有時候像放假回來，或是休息就會有點忘記動作。」

目前國三的黃銘恩是二刀流選手，他坦言自己很享受在投、打上，對於未來目標，他表示：「希望這次能把自己的身價打出來，穩定的發揮，希望自己可以進步。」